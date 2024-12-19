Οι εξελίξεις στο μέτωπο στην Ουκρανία και οι πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες, οι συζητήσεις με τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μπασάρ αλ Άσαντ, η Συρία, το Ισραήλ, η Κίνα, οι BRICS, η ρωσική οικονομία αλλά και η προκληση για «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο της ετήσιας συνέντευξης Τύπου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, σε μια αίθουσα απέναντι από το Κρεμλίνο, σε ένα ειδικά κατασκευασμένο τηλεοπτικό στούντιο, που διήρκησε πάνω από τεσσεράμισι ώρες.

Ουκρανία

Αναφερόμενος στην «ειδική στρατιωτική επιχείριση» - όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο την εισβολή στην Ουκρανία - ο Πούτιν υποστήριξε ότι η κατάσταση αλλάζει σημαντικά. «Κινούμαστε προς την επίτευξη των βασικών μας στόχων». Υποστήριξε ότι οι Ρώσοι μαχητές προελαύνουν κατά τετραγωνικά χιλιόμετρα σε καθημερινή βάση.

Ο Πούτιν προέτρεψε να μην «μαντεύουμε» πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Οι δυνατότητες των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων αυξάνονται. Όλοι οι Ρώσοι στρατιώτες πολεμούν ηρωικά» σημείωσε και τους ευχήθηκε καλή τύχη, νίκη και επιστροφή στην πατρίδα. Ερωτηθείς για το πότε η Ρωσία θα διώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από την περιοχή του Κουρσκ, απάντησε ότι δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά τόνσιε ότι «σίγουρα θα την απελευθερώσουμε».

«Δεν έχει κανένα στρατιωτικό νόημα για την Ουκρανία να εισέλθει στην περιοχή του Κουρσκ», είπε, προσθέτοντας ότι “σίγουρα θα τους ξεφορτωθούμε (σ.σ. τις ουκρανικές δυνάμεις) ”, λέγοντας ότι αν δεσμευτεί δημοσίως για μια ημερομηνία, τα στρατεύματα “θα προσπαθήσουν να το πραγματοποιήσουν χωρίς να υπολογίζουν τις ζωές τους”. «Οι αρχές θα βοηθήσουν όσους θέλουν να μετακινηθούν από την περιοχή του Κουρσκ. Η διοίκηση του Κουρσκ θα εργάζεται εντατικά για την επίλυση στεγαστικών και άλλων προβλημάτων». Τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί, οι οδικές υποδομές θα ξαναχτιστούν, σημείωσε ο Πούτιν και δεσμεύτηκε ότι όλοι όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους θα αποζμιωθούν.

Ο Πούτιν υποστήριξε επίσης ότι στην περιοχή του Κουρσκ βρίσκεται «το μεγαλύτερο νεκροταφείο εξοπλισμού του ΝΑΤΟ στον κόσμο». «Ο αριθμός των ουκρανικών τεθωρακισμένων οχημάτων που καταστράφηκαν στην περιοχή του Κουρσκ ξεπέρασε τον αριθμό των οχημάτων που καταστράφηκαν σε άλλα μέρη καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Οι πληρωμές στους στρατιώτες για τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ που επλήγη θα μεταφερθούν σίγουρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν αμφιβολίες».

Η Ρωσία δεν έχει με ποιον μιλήσει στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος. Σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλοί δικοί μας εκεί» που ονειρεύονται να απαλλάξουν τη χώρα από τον νεοναζισμό. «Αν ο πρώτος πολίτης στην Ουκρανία είναι παράνομος, τότε ολόκληρη η κυβέρνηση είναι επίσης παράνομη, όλοι τους είναι συνένοχοι. Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει διάλογο για την Ουκρανία χωρίς προϋποθέσεις, αλλά με βάση τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης και τις πραγματικές συνθήκες στο μέτωπο», δήλωσε ο Πούτιν. Σημείωσε ότι η ομιλία του Ιουνίου με τις προτάσεις του για την Ουκρανία «τα είπε όλα» και δεν υπάρχει λόγος να επαναληφθεί. «Είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες με τον (Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ) Ζελένσκι αν εκλεγεί», απάντησε ο Πούτιν σε σχετική ερώτηση. «Η Ρωσία είναι έτοιμη να υπογράψει ειρηνευτικές συμφωνίες με οποιεσδήποτε νόμιμες αρχές στο Κίεβο, ακόμη και με τον Ζελένσκι, αλλά οι σημερινές ουκρανικές αρχές είναι παράνομες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρώσος ηγέτης χαρακτήρισε την άμυνα της Λευκορωσίας πολύ σημαντικό παράγοντα του επικαιροποιημένου πυρηνικού δόγματος της Ρωσίας.

Σε ερώτηση για τον αν είναι έτοιμος να συμβιβαστεί για το ζήτημα της Ουκρανίας, απάντησε ότι «πάντα είμαστε έτοιμοι για συνομιλίες και συμβιβασμούς. Χρειαζόμαστε και την άλλη πλευρά να είναι έτοιμη».

Κατάπαυση του πυρός υπό έναν όρο

Ερωτηθείς αν η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να εφαρμόσει οποιοδήποτε είδος εκεχειρίας, μόνιμης ή μη, ο Πούτιν απάντησε «υπό τον όρο ότι οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να πείσουν το Κίεβο». Ωστόσο, είπε, «δεν χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός, χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη ειρήνη».

Ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι έχει συμφωνήσει στο παρελθόν σε εκεχειρίες που πρότειναν οι ηγέτες της Ουγγαρίας και της Τουρκίας και κατηγόρησε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι ότι υπαναχώρησε από αυτές τις συμφωνίες.

Η Ρωσία έπρεπε να εισβάλει στην Ουκρανία νωρίτερα, είπε ο Πούτιν

Ερωτηθείς τι θα έκανε διαφορετικά αν είχε την ευκαιρία να γυρίσει πίσω στον Φεβρουάριο του 2022 - όταν η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία - ο Πούτιν είπε ότι η απόφαση «θα έπρεπε να είχε ληφθεί νωρίτερα».

«Ξεκινήσαμε τα γεγονότα του 2022 χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία», πρόσθεσε. «Αλλά γιατί το ξεκινήσαμε όλο αυτό; Επειδή δεν ήταν πλέον δυνατόν να μείνουμε στάσιμοι και να περιμένουμε να χειροτερέψει η κατάσταση για εμάς».

Ο Πούτιν πρότεινε «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ για να δείξει την υπεροχή του Ορέσνικ

Στο μταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος πρότεινε «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ που θα δείξει πόσο ο νέος υπερηχητικός βαλλιστικός πύραυλος Ορέσνικ της Ρωσίας μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε σύστημα πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ο Πούτιν πρότεινε οι δύο πλευρές να επιλέξουν έναν στόχο που θα προστατεύεται από πυραύλους των ΗΠΑ.

«Είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο πείραμα», είπε κατά την διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε επίσης ότι ο Ορέσνικ είναι ένα σύγχρονο όπλο, ωστόσο βασίζεται σε προηγούμενα ρωσικά σχέδια.

Η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά τον πύραυλο Ορέσνικ κατά της πόλης Ντνίπρο της Ουκρανίας στις 21 Νοεμβρίου. Ο Πούτιν ισχυρίσθηκε ότι αποτελούσε απάντηση στην πρώτη χρήση των αμερικανικών βαλλιστικών πυραύλων ATACM και των βρετανικών Storm Shadows κατά του ρωσικού εδάφους κατόπιν δυτικής άδειας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ο ίδιος έλαβε την τελική απόφαση για την παραγωγή του υπερηχητικού βαλλιστικού πυραύλου «Ορέσνικ». «Δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να καταρριφθεί ο (πύραυλος) Ορέσνικ». Ο Πούτιν σημείωσε επίσης ότι δεν βλέπει κανένα πρόβλημα εάν οι ΗΠΑ τοποθετήσουν ένα σύστημα αεράμυνας THAAD στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε το αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δαπανηρό και αναποτελεσματικό. Η εμβέλεια του Ορέσνικ φτάνει τα 5.500 χιλιόμετρα, υποστήριξε.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ξανά τις επόμενες ημέρες τον Ορέσνκικ. Αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε όμως ότι ο πύραυλος αυτός δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου, εν μέρει επειδή η Ρωσία δεν έχει πολλούς τέτοιους πυραύλους.

Λάβαρο

Πριν ξεκινήσει να μιλάει για την Ουκρανία, δύο άτομα ξεδίπλωσαν ένα λάβαρο πίσω του, το οποίο, όπως είπε, του δόθηκε από μια ρωσική ταξιαρχία πεζοναυτών, υπογεγραμμένο από εν ενεργεία στρατιώτες, με το πλήθος στην αίθουσα να ξεσπάει σε χειροκροτήματα.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε στην ταξιαρχία στο λάβαρο που μάχεται στην περιοχή του Κουρσκ, αποκαλώντας τους «ήρωες» και τους ευχήθηκε να νικήσουν.

Οι Ουκρανοί που είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν «θα τελειώσουν σύντομα», πιστεύει ο Πούτιν.

Άσαντ και Συρία

Αναφερόμενος στον Μπασάρ αλ Άσαντ που βρήκε καταφύγιο στη Ρωσία μετά την πτώση του από τους αντάρτες στη Συρία, ο Πούτιν δήλώσε ότι δεν τον έχει συναντήσει ακόμα αλλά σχεδιάζει να μιλήσει μαζί του. Δεν είναι σίγουρος αν ο Άσαντ γνωρίζει κάτι για τον Αμερικανό δημοσιογράφο Austin Tice που εξαφανίστηκε στη Συρία πριν από 12 χρόνια, αλλά υποσχέθηκε να τον ρωτήσει.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει ηττηθεί στη Συρία. «Πετύχαμε τους στόχους μας στη Συρία», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ αποκάλυψε ότι η Ρωσία έχει απομακρύνει 4.000 Ιρανούς μαχητές από τη Συρία. Η Ρωσία υπολογίζει στην ειρήνη και την ηρεμία στη Συρία και διατηρεί σχέσεις με όλες τις πλευρές είπε ενώ πρόσθεσε ότι «πρέπει να σκεφτούμε αν θα διατηρήσουμε τις στρατιωτικές μας βάσεις στη Συρία. Το ίδιο ισχύει και τη ναυτική μας βάση στη χώρα».

«Ήρθαμε στη Συρία πριν από 10 χρόνια για να αποτρέψουμε τη δημιουργία ενός τρομοκρατικού θύλακα, παρόμοιου με αυτό που θα μπορούσε να παρατηρηθεί σε ορισμένες άλλες χώρες, για παράδειγμα στο Αφγανιστάν», είπε ο Πούτιν. «Συνολικά, πετύχαμε τους στόχους μας».

«Προτείναμε στους εταίρους μας να χρησιμοποιήσουν την αεροπορική μας βάση στη Συρία για ανθρωπιστικούς σκοπούς.

Σημειώνεται ότι η ρωσική στρατιωτική και αεροπορική υποστήριξη επέτρεψε στον Άσαντ να παραμείνει στην εξουσία σε κρίσιμες στιγμές κατά τη διάρκεια του 13ετούς εμφυλίου πολέμου της Συρίας, με αεροπορικές επιδρομές από ρωσικά αεροσκάφη που κατέστρεψαν πόλεις της χώρας και σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους.

Τραμπ

Ερωτηθείς για το τι πρόκειται να πει στον επερχόμενο πρέοδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απάντησε ότι δεν ξέρει πότε θα συναντηθούν. «Δεν έχω μιλήσει με τον Τραμπ πάνω από 4 χρόνια. Είμαι έτοιμος να συνομιλήσω με τον Τραμπ».

Σε ερώτηση για το αν η Ρωσία βρίσκεται σε αδύναμη θέση πριν από μια πιθανή συνάντηση με τον Τραμπ, απάντησε ότι «γινόμαστε ισχυρότεροι». «Θα έχουμε τι να συζητήσουμε».

ΝΑΤΟ

«Πρακτικά όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ πολεμούν εναντίον της Ρωσίας», υποστήριξε ο Ρώσος ηγέτης. Τα δυτικά βλήματα έχουν τετραπλασιαστεί σε τιμή, οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θα έχουν αρκετά για να ξοδέψουν το 3% του ΑΕΠ για την άμυνα, υποστήριξε.

Η Ρωσική Ομοσπονδία έχει γίνει πολύ ισχυρότερη τα τελευταία δύο ή τρία χρόνια, σε αντίθεση με τις δυτικές προσδοκίες, επισήμανε. Η ετοιμότητα μάχης του ρωσικού στρατού είναι πλέον η υψηλότερη στον κόσμο, τόνισε. «Η Ρωσία έχει γίνει ισχυρότερη και θα λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να λαμβάνει στα υπόψη τις απόψεις των άλλων, μόνο τα δικά της συμφέροντα».

«Τρομοκρατική ενέργεια η δολοφονία του Κιρίλοφ»

Σχολιάζοντας τη δολοφονία αυτή την εβδομάδα του Ρώσου στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ στη Μόσχα, δήλωσε ότι «το καθεστώς του Κιέβου διέπραξε τρομοκρατική ενέργεια εναντίον των Ρώσων πολιτών».

«Το Κίεβο έχει επανειλημμένα πραγματοποιήσει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, και η Δύση δεν το έχει καταδικάσει ποτέ», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η δολοφονία του Κιρίλοφ «δείχνει τη φύση του καθεστώτος του Κιέβου, το οποίο επίσης σκοτώνει ανθρώπους στην περιοχή του Κουρσκ», δήλωσε.

Οι ειδικές υπηρεσίες της Ρωσίας έχασαν και δεν αντιμετώπισαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το έργο τους.

Ισραήλ - Γάζα - Συρία - Ερντογάν

Οι ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας είναι καταδικαστέες, δήλωσε ο Πούτιν. «Ο κύριος ωφελημένος από τα γεγονότα στη Συρία είναι το Ισραήλ», πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος. Η Ρωσία καταδικάζει την κατάληψη οποιουδήποτε συριακού εδάφους, πρόσθεσε.

«Η Ρωσία ελπίζει ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί από το συριακό έδαφος κάποια στιγμή, αλλά δεν έχει καμία πρόθεση να φύγει τώρα. Βλέπουμε τώρα ότι το Ισραήλ μετκαινεί περισσότερες δυνάμεις στη Συρία», τόνισε ο Πούτιν.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αναφερόμενος στην Τουρκία και τους Κούρδους, εξέφρασε την ελπίδα «να μην υπάρξει αναζωπύρωση». «Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για την Τουρκία, το κουρδικό πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί». Πρόσθεσε ότι «η Ρωσία τάσσεται υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας και βρίσκεται στο πλευρό των νέων συριακών αρχών στο θέμα αυτό». Ο Ρώσος πρόεδρος δεν αποκλείει μια τουρκική επιχείρηση για την απώθηση κουρδικών ομάδων από τα σύνορα εν μέσω της κλιμάκωσης στη Συρία.

Ρωσική οικονομία

Η ρωσική οικονομία θα καταγράψει ανάπτυξη 4% το 2024, σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Για του χρόνου, βλέπει ανάπτυξη της τάξεως του 2-2,5%. Ο πληθωρισμός στέλνει ανησυχητικά μηνύματα σημείωσε και πρόσθεσε ότι βρίσκεται στο επίπεδο του 9,2-9,3%. Η ρωσική οικονομία είναι σταθερή, αν και υπάρχει κάποια υπερθέρμανση που προκαλεί υψηλό πληθωρισμό. Ανέφερε επίσης ότι οι μισθοί στη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 9% σε πραγματικούς όρους φέτος.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι ορισμένοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλα εργαλεία εκτός από τα επιτόκια, μία ημέρα πριν την αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων στο 23% ή και υψηλότερα. «Η κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια πάνω από το σημερινό επίπεδο του 21% στο οποίο τα αύξησε τον Οκτώβριο». Τα εισοδήματα των Ρώσων αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές των αγαθών, δήλωσε επίσης ο Πούτιν σχετικά με την κατάσταση του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι έχει εικόνα της αύξησης της τιμής του βουτύρου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. «Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις υψηλές τιμές».

«Η κατανάλωση κρέατος στη Ρωσία έχει διπλασιαστεί σε περίπου 80 κιλά ανά άτομο, ενώ παγκοσμίως είναι 42 κιλά», σημείωσε ακόμη. «Το ποσοστό ανεργίας στη Ρωσία βρίσκεται σε χαμηλό ρεκόρ, στο 2,3%».

Η συμφωνία της Ρωσίας για το φυσικό αέριο με την Ουκρανία δεν θα ανανεωθεί

Η τρέχουσα σύμβαση για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Ουκρανίας στην Ευρώπη δεν θα ανανεωθεί, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε να την παρατείνει πέραν της λήξης της στα τέλη του τρέχοντος μήνα, δήλωσε ο Πούτιν.

«Δεν θα υπάρξει τέτοια σύμβαση, είναι σαφές πλέον», σημείωσε και πρόσθεσε: «Υπάρχει το ερώτημα τι θα γίνει με αυτό τώρα - αλλά αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα» και ο ρωσικός γίγαντας φυσικού αερίου Gazprom θα επιβιώσει»

Με τη συμφωνία για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της εμπόλεμης Ουκρανίας να λήγει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, οι Ευρωπαίοι ηγέτες σπεύδουν να βρουν μια πιθανή εναλλακτική λύση για να διατηρήσουν τη ροή των προμηθειών.

Η Ουκρανία εξακολουθεί να στέλνει περίπου 15 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού φυσικού αερίου ετησίως σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμη και εν μέσω του πολέμου με τη Ρωσία που συνεχίζεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια. Οι εναπομείναντες πελάτες της Gazprom στην περιοχή επιδιώκουν να βρουν μια λύση που θα τους επιτρέψει να αποφύγουν τη διακοπή των προμηθειών αυτόν τον χειμώνα.

BRICS

Οι BRICS δεν εργάζονται εναντίον κανενός και δεν είναι εργαλείο εναντίον της Δύσης, τόνισε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο οργανισμός BRICS δεν θα εγκαταστήσει την έδρα του στη ρωσική πόλη Καζάν, σημείωσε.

Κίνα

Αναφερόμενος στι ςδιμερείς σχέσεις Ρωσίας - Κίνας, υποστήριξε ότι βρίσκονται σε επίπεδο που δεν έχει υπάρξει προηγουμένως. «Η Ρωσία και η Κίνα συντονίζουν τις δράσεις τους στη διεθνή σκηνή και θα συνεχίσουν να το κάνουν αυτό».

Δήλωσε επίσης ότι θεωρεί φίλο του τον Κινέζο πρρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για τελευταία φορά στη ρωσική πόλη Καζάν κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των BRICS τον Οκτώβριο, όπου ο Σι είπε στον Πούτιν ότι «η φιλία μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας θα συνεχιστεί για πολλές γενιές και η ευθύνη των μεγάλων χωρών απέναντι στους λαούς τους δεν θα αλλάξει».

Ο Πούτιν μίλησε για το πώς οι δύο χώρες πολέμησαν μαζί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. «Ήμασταν μαζί τότε και είμαστε μαζί και τώρα», είπε.

Μεταναστευτικό

Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι οξύ στη Ρωσία, αν και είναι ακόμη πιο οξύ στην Ευρώπη, επισήμανε ο επικεφαλής του κράτους. Για να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών, είναι απαραίτητο να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας, πιστεύει ο Πούτιν. «Οι αρχές θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι μετανάστες σέβονται τις παραδόσεις της Ρωσίας», σημείωσε.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι δεν βλέπει την ανάγκη για ένα ξεχωριστό υπουργείο για τη μετανάστευση, αλλά είναι απαραίτητο να ενισχυθεί μια τέτοια δομή εντός του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Πρόεδρος εκφράστηκε υπέρ του νόμου που απαγορεύει την εισαγωγή παιδιών μεταναστών σε σχολεία χωρίς γνώση της ρωσικής γλώσσας.

Ο Πούτιν εξέφρασε την πεποίθηση ότι «ο αριθμός των Ουκρανών στη Ρωσία μπορεί να είναι ήδη μεγαλύτερος από ό,τι στην ίδια την Ουκρανία».

Δημογραφικό

Ο Πούτιν αναφέρθηκε και στην πτώση των ποσοστών γεννήσεων στη Ρωσία.

Ο αριθμός των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία έχει μειωθεί κατά το ένα τρίτο στη Ρωσία από τη διάλυση της Σοβετικής Ένωσης, είπε. «Χρειαζόμαστε κορίτσια. Γυναίκες».

Ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι οι περιφερειακοί κυβερνήτες πρέπει να «αρχίζουν και να τελειώνουν» την μέρα τους με την αντιμετώπιση των δημογραφικών ζητημάτων.

Αυτό που δεν ανέφερε όμως ο Πούτιν είναι ότι το δημογραφικό ζήτημα έχει επιδεινωθεί από τις τεράστιες απώλειες που υπέστη η Ρωσία στην «ειδική στρατιωτική επιχείρησή» του εναντίον της Ουκρανίας.

YouTube και Google

Σχολιάζοντας την κατάσταση με το YouTube στη Ρωσία, είπε ότι υπάρχουν περισσότερα ερωτήματα για την πλατφόρμα παρά για τις ρωσικές αρχές. «Το YouTube και η Google θα πρέπει να τηρούν τους ρωσικούς νόμους και να μην κάνουν κατάχρηση του δικτύου», δήλωσε.

Ο Πούτιν πιστεύει ότι οι αξιώσεις κατά της Google και άλλων δυτικών πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται με τους ρωσικούς νόμους είναι δίκαιες. Ο Ρώσος πρόεδρος παραπονέθηκε για τις δυτικές μηχανές αναζήτησης, όπου «αντί για πολιτισμό και μουσική, βγαίνει προπαγάνδα και αφαιρούνται τα ονόματα των Ρώσων καλλιτεχνών».

Επιβεβαίωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός περιφερειακού δρόμου γύρω από την Αζοφική Θάλασσα

Η μεταφορά κρατικών εταιρειών στις περιφέρειες είναι το σωστό και η πρακτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και σε κρατικούς φορείς, δήλωσε ο Πούτιν. Σημείωσε όμως ότι υπάρχει «ένα όριο» στη μεταφορά κρατικών υπηρεσιών στις περιφέρειες, επειδή «ο πρόεδρος και η κυβέρνηση πρέπει να είναι κοντά ο ένας στον άλλο».

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η Ρωσία θα έχει αρκετές δυνάμεις και πόρους για την ανοικοδόμηση του Ντονμπάς και της Νέας Ρωσίας ενώ παράλληλα επιβεβαίωσε τα σχέδια για την κατασκευή ενός περιφερειακού δρόμου γύρω από την Αζοφική Θάλασσα.

Μαριούπολη

Στη Μαριούπολη, έχουν αποκατασταθεί 1.700 σπίτια, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος. Ανέφερε ότι περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν επιστρέψει στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πληθυσμός της ουκρανικής πόλης που κατέκτησε η Ρωσία συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Ο Πούτιν προέτρεψε τις αρχές της Μαριούπολης να σταματήσουν να «κρατούν» τα υπάρχοντα 5.000 διαμερίσματα που δεν έχουν ιδιοκτήτη και να τα διανείμουν στον κόσμο.

«Οικολογική καταστροφή»

Ο Πούτιν χαρακτήρισε τις συνέπειες της διαρροής μαζούτ από ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα «οικολογική καταστροφή». Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή των δεξαμενόπλοιων στη Μαύρη Θάλασσα οφειλόταν στην παραβίαση των κανόνων από τους καπετάνιους, δήλωσε ο πρόεδρος. Ζήτησε να γίνουν τα πάντα για τον καθαρισμό των καυσίμων που διέρευσαν στη Μαύρη Θάλασσα. Έκανε λόγο για διαρροή σχεδόν του 40% των καυσίμων.

Υπενθυμίζεται ότι δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σοβαρές ζημιές από καταιγίδα το Σαββατοκύριακο.

Πάνω από 2 εκατομμύρια ερωτήσεις

Ενόψει της συνέντυεξης Τύπου, οι Ρώσοι πολίτες είχαν υποβάλλει περισσότερες από 2 εκατομμύρια ερωτήσεις στον Ρώσο πρόεδρο μέσω τηλεφωνημάτων, μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

