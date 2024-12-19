Ζελένσκι για την πρόκληση του Πούτιν για «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ: «Πιστεύετε ότι έχει σώας τα φρένας;»

Σχολιάζοντας την πρόκληση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για «πυραυλική μονομαχία» με τις ΗΠΑ για να δείξει την υπεροχή του ρωσικού πυραύλου Ορέσνικ, ο Ουκρανός πρόεδρος διερωτήθηκε: «Πιστεύετε ότι έχει σώας τα φρένας;

«Οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφαλείας δεν θα είναι αρκετές για την Ουκρανία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Πέμπτη.

Αναφερόμενος στην πιθανή αλλαγή της ηλικίας κατάταξης στον στρατό, είπε ότι «πρώτα απ'όλα μας λείπουν τα όπλα».

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. «Η Ουκρανία δεν συμφώνησε με το τελεσίγραφο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ουκρανία δεν υπέγραψε τίποτα, δεν υπήρχαν συμφωνίες. Υπήρξε μια απάντηση στο τελεσίγραφο από τη Ρωσική Ομοσπονδία».

Ο Πούτιν υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ότι μια προκαταρκτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων του πολέμου σε συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές συζητήσεις.



