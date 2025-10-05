Λογαριασμός
Πούτιν: Η προμήθεια των πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα καταστρέψει τις σχέσεις Ρωσίας-ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι αν οι ΗΠΑ προμηθεύσουν πυραύλους Tomahawk στην Ουκρανία, αυτό θα καταστρέψει τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι στην περίπτωση που οι ΗΠΑ εφοδιάσουν με πυραύλους Tomahawk την Ουκρανία, τότε, θα μπορούσε να καταστραφεί η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

“Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις”, δήλωσε ο Πούτιν σ’ ένα απόσπασμα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ
