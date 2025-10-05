Μέσα στον Τραμπ ξύπνησε ο πολεμιστής

«Μαζί, αφυπνίζουμε το πνεύμα του πολεμιστή. Και αυτό είναι ένα πνεύμα που κέρδισε και έχτισε αυτό το έθνος. Μαζί, τα επόμενα χρόνια, θα κάνουμε τον στρατό μας πιο σκληρό, πιο γρήγορο, πιο άγριο, πιο ισχυρό από ποτέ».



Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε την περασμένη Τρίτη εσπευσμένα στη βάση του Κουάντικο, στη Βιρτζίνια την αφρόκρεμα του αμερικανικού στρατού από όλο τον κόσμο. Μπροστά σε ένα ακροατήριο περίπου 800 αξιωματικών ξεκαθάρισε ότι οι μέρες της χαλαρότητας και της πολιτικής ορθότητας πέρασαν. Ο στρατός δεν είναι για μαλθακούς, αλλά για αποφασισμένους μαχητές.

Ετοιμάσου για πόλεμο, για να έχεις ειρήνη

Η Αμερική θα πρέπει να διαθέτει έναν υπερσύγχρονο και πανίσχυρο στρατό, που θα αποτελεί φόβητρο και θα αποτρέπει οποιονδήποτε, ακόμα και από την σκέψη να της επιτεθεί. «Δεν θέλουμε πόλεμο» υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά όποιος θέλει την ειρήνη θα πρέπει να ετοιμάζεται διαρκώς για πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η φράση ακούγεται εσχάτως και από πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς, σε σχέση κυρίως με τη Ρωσία.



Ο Τραμπ ουσιαστικά επιτέθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση για τη χαλάρωση, που κατά τη γνώμη του είχε υπάρξει στο στράτευμα τα προηγούμενα χρόνια. Στην αρχή της ομιλίας του προειδοποίησε ότι σε όποιον δεν αρέσουν αυτά που λέει, μπορεί να σηκωθεί και να αποχωρήσει, λέγοντας όμως «αντίο» για πάντα σε μισθό και καριέρα. Αργότερα υποβάθμισε αυτή την απειλή ως χιούμορ και εξέφρασε την ολόψυχή του υποστήριξη προς τους ενστόλους, χωρίς να παραλείψει να κάνει λόγο και για την αστυνομία, αλλά και για την πυροσβεστική.

Η εσωτερική απειλή

Το κομμάτι της ομιλίας του που προκάλεσε όμως τις περισσότερες ανησυχίες είναι εκείνο που αφορά τους «εσωτερικούς εχθρούς», που βλέπει σε πολλά σημεία των ΗΠΑ ο Αμερικανός πρόεδρος, στέλνοντας την εθνοφρουρά σε μεγαλουπόλεις που συνήθως ο δήμαρχος προέρχεται από τις τάξεις των Δημοκρατικών και τις υπηρεσίες μετανάστευσης σε ανθρωποκυνηγητό ακόμα και γεννημένων στην Αμερική πολιτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Κάποιοι έφτασαν να πουν ότι ουσιαστικά κήρυξε τον πόλεμο στην κοινωνία.



«Δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό. Δεν διαφέρει από έναν ξένο εχθρό, αλλά είναι πιο δύσκολο από πολλές απόψεις επειδή δεν φορούν στολές, τουλάχιστον όταν φορούν στολή, μπορείς να τους εξοντώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν στολές, αλλά δεχόμαστε εισβολή από το εσωτερικό και την σταματάμε πολύ γρήγορα. Αφού ξοδέψαμε τρισεκατομμύρια δολάρια για την υπεράσπιση των συνόρων ξένων χωρών, με τη βοήθειά σας, από τώρα και στο εξής υπερασπιζόμαστε τα σύνορα της χώρας μας».



Εμφανιζόμενος μαζί με τον αποκαλούμενο πλέον «υπουργό Πολέμου», Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος μίλησε σε ανάλογο ύφος, ήταν σαφές ότι το μήνυμα του είχε πολλαπλούς αποδέκτες. Την ίδια την ηγεσία του στρατεύματος, την αμερικανική κοινωνία, αλλά και όλες τις υπόλοιπες χώρες του πλανήτη ειδικά την Κίνα και την Ρωσία, για τις οποίες επεσήμανε πόσο υποδεέστερες είναι στρατιωτικά των ΗΠΑ.



Ήταν μια ομιλία που αν την είχε εκφωνήσει κάποιος μη δυτικός, αυταρχικός ηγέτης θα προκαλούσε σοκ και ανατριχίλα στον δυτικό κόσμο. Τώρα ήταν απλώς μια ακόμα έξαρση ενός πλανητάρχη με ιδιόμορφο χαρακτήρα.

Κώστας Αργυρός

Πηγή: Deutsche Welle

