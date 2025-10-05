«Με τις γυμνές φωτογραφίες σου θα σε καταστρέψω»: Οι κυβερνο-απατεώνες που στοχεύουν τους εφήβους

«Έχω τις γυμνές φωτογραφίες σου και όλα όσα χρειάζονται για να καταστρέψω τη ζωή σου». Αυτό το ανατριχιαστικό μήνυμα έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο έφηβος Evan Boettler από τις ΗΠΑ, από κάποιον που προηγουμένως πίστευε ότι ήταν ένα νεαρό κορίτσι, αλλά στην πραγματικότητα ήταν ένας κυβερνο-απατεώνας, όπως γράφει σε άρθρο του το BBC.

Μόλις 90 λεπτά μετά τη λήψη του πρώτου μηνύματος, ο 16χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του. Η σεξουαλική εκβίαση (sextortion) είναι ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα διαδικτυακά εγκλήματα. Τα θύματα –συχνά έφηβοι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη– εξαπατώνται ώστε να στείλουν προσωπικές φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία οι απατεώνες απειλούν να διαδώσουν αν δεν πληρωθούν.

«Όταν τελικά μας είπαν εκείνο το βράδυ ότι είχε πεθάνει, δεν είχε κανένα νόημα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό στην οικογένειά μας», λέει η μητέρα του Έβαν, Κάρι.

Στο σπίτι τους στο Μιζούρι, όπου ζει με τον πατέρα του Έβαν, Μπραντ, περιγράφει τον γιο τους ως έναν έξυπνο, αστείο έφηβο που αγαπούσε το ψάρεμα, τον αθλητισμό και το κυνήγι.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2024, ο Έβαν έλαβε ένα μήνυμα στο Snapchat από κάποιον που πίστευε ότι ήταν ένα κορίτσι με το όνομα JennyTee60. Αλλά δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Μέσα σε λίγα λεπτά, η «Τζένη» τον έπεισε να μοιραστεί προκλητικές φωτογραφίες του εαυτού του και αμέσως άρχισε να τον εκβιάζει αδίστακτα.

Οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως η Meta αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες χωρίς δικαστική εντολή - την οποία η οικογένεια δεν έχει ακόμη, παρά την πίεση που ασκεί στο FBI να αναλάβει δράση. Στα χρόνια που έχουν περάσει από τον θάνατο του Evan, οι αρχές φαίνεται να έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο.

Υπήρχε, ωστόσο, ένα κρίσιμο στοιχείο: σε κάποιο σημείο, ο απατεώνας ζήτησε τα στοιχεία σύνδεσης του Έβαν στο Facebook και, όταν τα χρησιμοποίησε, άφησε πίσω του μια διεύθυνση IP.

Αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα, όπως αναφέρει το μέσο, οδήγησε σε πολλές τοποθεσίες στη Νιγηρία, κυρίως στην πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της, το Λάγος. Εκεί ζουν πολλοί από τους απατεώνες της πόλης, γνωστοί ως «Yahoo Boys», σύμφωνα με το μέσο, και το όνομά τους προέρχεται από το email που χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιούν διαδικτυακές απάτες στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτοί οι νεαροί άνδρες, συχνά στην ηλικία των 20 ετών, ζουν σε φτωχές περιοχές, αλλά ονειρεύονται γρήγορα αυτοκίνητα και πολλά χρήματα.

Κάθε νεαρός άνδρας είχε τον ρόλο του, αλλά όλα τα χρήματα κατέληγαν στον αρχηγό τους, γνωστό ως «Ghost». Εκεί, οι έμπειροι απατεώνες διδάσκουν τους μαθητευόμενούς τους. Οι μεγαλύτεροι «μέντορες» τους δελεάζουν με ιστορίες επιτυχίας και κοινωνική θέση, ενώ τους επιβάλλουν χρέη ή παίρνουν μερίδιο από κάθε απάτη, δημιουργώντας έναν κύκλο από τον οποίο είναι δύσκολο να ξεφύγουν.

