Γάζα: Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, ενώ η Αίγυπτος προετοιμάζεται για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων

Μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ και άρματα μάχης έπληξαν τη Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και σήμερα, καταστρέφοντας αρκετά κτίρια κατοικιών, σύμφωνα με μάρτυρες, καθώς οι Παλαιστίνιοι αναμένουν απεγνωσμένα την υλοποίηση ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καλέσει για τον τερματισμό των βομβαρδισμών, ενώ ανέφερε χθες, στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι το Ισραήλ έχει συμφωνήσει σε μία “αρχική γραμμή αποχώρησης” στο εσωτερικό της Γάζας και ότι “όταν η Χαμάς το επιβεβαιώσει, η Κατάπαυση του Πυρός θα είναι ΑΜΕΣΑ εφαρμόσιμη¨.

Η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ καταγράφεται καθώς η Αίγυπτος προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει εκπροσώπους της Χαμάς, του Ισραήλ, των ΗΠΑ, αλλά και του Κατάρ για την έναρξη συνομιλιών, σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου την πιο προωθημένης προσπάθειας για την επίλυση της πολεμικής διαμάχης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ελπίζει ότι θα ανακοινώσει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα “ μέσα στις επόμενες ημέρες”. Σε μία τηλεοπτική δήλωσή του, είπε επίσης, ότι “η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί, είτε με τον εύκολο είτε με το δύσκολο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί”.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν με την ανακοίνωση της Χαμάς την Παρασκευή, στην οποία, συμφώνησε για την απελευθέρωση των ομήρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο αμερικανικό σχέδιο ειρήνευσης, χωρίς να κάνει αναφορά στον αφοπλισμό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιδιώκει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για άλλα ζητήματα.

Η Χαμάς ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει “ σφαγές” μετά τα πλήγματα χθες το πρωί στη Γάζα, παροτρύνοντας για την άσκηση παγκόσμιας πίεσης στο Ισραήλ.

Χθες το βράδυ, το Al-Qahera News, ένα μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών, μετέδωσε ότι οι δύο αντιπροσωπείες βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν ώστε σήμερα και αύριο να διεξαχθούν συνομιλίες, προκειμένου να εξεταστούν οι συνθήκες επί του πεδίου και το πώς θα οργανωθεί αυτή η ανταλλαγή, με βάση την πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Διπλωματικός πυρετός για τη Γάζα στο Κάιρο - Ποιοι θα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις;

Στις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ. Ο έμπιστος του Νετανιάχου θα ηγηθεί μιας ομάδας στρατιωτικών και αξιωματούχων ασφαλείας με αποστολή την επίλυση της κατάστασης με τους ομήρους. «Στόχος μας είναι να περιορίσουμε τις διαπραγματεύσεις σε λίγες μόνο ημέρες», δήλωσε ο Νετανιάχου, ανακοινώνοντας τον ρόλο του Ντέρμερ.

Ο Ντέρμερ θα ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας που θα αποτελείται από τον Γκαλ Χιρς, συντονιστή του Ισραήλ για τους αιχμαλώτους και τους αγνοούμενους, τον υποστράτηγο Νιτζάν Αλον, επικεφαλής της στρατιωτικής μονάδας για τους ομήρους, και έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ.

Η Χαμάς έστειλε μια αντιπροσωπεία που αναμενόταν να φτάσει στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα το Σάββατο το βράδυ για τις διαπραγματεύσεις, όπως δήλωσε στο CNN ένας ανώτερος αξιωματούχος της οργάνωσης. Ξεχωριστά, η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει έναν «ενδοπαλαιστινιακό διάλογο», μια διάσκεψη για τις παλαιστινιακές φατρίες προκειμένου να αποφασίσουν για το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο οποίος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πότε θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε από τη μεριά του τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τζάρετ Κούσνερ, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους των ΗΠΑ.

