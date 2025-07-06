Πούτιν: «Η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στους ηγέτες της ομάδας BRICS ότι η εποχή της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης είναι ξεπερασμένη και ότι το μέλλον ανήκει στις ταχέως αναπτυσσόμενες αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες πρέπει να ενισχύσουν την χρήση των εθνικών τους νομισμάτων στις εμπορικές συναλλαγές.

Ο ρώσος πρόεδρος μίλησε στην σύνοδο κορυφής του Ρίο ντε Τζανέιρο μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας του εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί εναντίον του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως υπόπτου για τη τέλεση εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία.

«Ολα δείχνουν ότι το μοντέλο της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης γίνεται ξεπερασμένη...Το κέντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας μετατοπίζεται προς τις αναδυόμενες αγορές», είπε καλώντας τις χώρες της ομάδας BRICS για ενισχύσουν την συνεργασία σε ένα φάσμα τομέων όπως οι φυσικοί πόροι, ο εφοδιασμός και τα χρηματοοικονομικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

