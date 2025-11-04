Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε την Τρίτη εντολή στο ρωσικό υπουργικό συμβούλιο να καταρτίσει έως την 1η Δεκεμβρίου έναν οδικό χάρτη για την εξόρυξη σπάνιων γαιών.

Σε έναν κατάλογο καθηκόντων για τους υπουργούς που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου, ο Πούτιν έδωσε επίσης εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να λάβει μέτρα για την ανάπτυξη μεταφορικών συνδέσεων στα σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα.

Οι σπάνιες γαίες - που χρησιμοποιούνται σε smartphones, ηλεκτρικά οχήματα και οπλικά συστήματα - έχουν αποκτήσει ζωτική στρατηγική σημασία στο διεθνές εμπόριο.

Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε συμφωνία με την Ουκρανία που θα δώσει στις ΗΠΑ προτιμησιακή πρόσβαση σε νέες συμφωνίες για ουκρανικά ορυκτά και θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι ενδιαφέρεται επίσης να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε έργα σπάνιων γαιών, αλλά οι προοπτικές έχουν καθυστερήσει λόγω της έλλειψης προόδου προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Κίνα, ο κυρίαρχος παραγωγός σπάνιων γαιών, αντέδρασε στους δασμούς των ΗΠΑ φέτος, θέτοντας περιορισμούς στις εξαγωγές τους.

Η εντολή του Πούτιν - μια σύνοψη σημείων δράσης από ένα Οικονομικό Φόρουμ της Άπω Ανατολής στο οποίο συμμετείχε στο Βλαδιβοστόκ τον Σεπτέμβριο - δεν ανέφερε λεπτομέρειες σχετικά με το σχέδιο της Ρωσίας για τις σπάνιες γαίες.

Μεταξύ άλλων σημείων, έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να αναπτύξει «κέντρα πολυτροπικών μεταφορών και logistics» στα σύνορα Κίνας και Βόρειας Κορέας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι τοποθεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν δύο υφιστάμενες σιδηροδρομικές γέφυρες που θα συνδέουν τη Ρωσία και την Κίνα και μια σχεδιαζόμενη νέα γέφυρα προς τη Βόρεια Κορέα, η οποία, όπως είπε, πρέπει να τεθεί σε λειτουργία το 2026.

Όπως τονίζει το Reuters, οι δύο γείτονες της Ρωσίας στην Άπω Ανατολή έχουν εμβαθύνει τους οικονομικούς δεσμούς της με τη Μόσχα από τότε που οι δυτικές χώρες επέβαλαν κυρώσεις σε αυτήν για τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.