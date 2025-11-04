Σφοδρές χιονοθύελλες και μία χιονοστιβάδα στα Ιμαλάια είχαν αποτέλεσμα εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους στο Νεπάλ, σε δύο ξεχωριστά δυστυχήματα από την Παρασκευή στις χιονισμένες βουνοκορφές της χώρας.

Χθες, Δευτέρα, χιονοστιβάδα παρέσυρε 12 ανθρώπους που βρίσκονταν σε καταυλισμό βάσης του Γιαλούνγκ Ρι, μιας κορυφής ύψους 5.630 μέτρων, στο ανατολικό Νεπάλ και επτά από αυτούς πέθαναν.

Τα θύματα είναι τρεις Ιταλοί, ένας Γερμανός και ένας Γάλλος καθώς και δύο Νεπαλέζοι.

Rescuers are digging through ice and snow on a mountain in Nepal on Tuesday to recover the bodies of seven climbers who were killed by an avalanche a day earlier, officials said.



Όπως διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φούρμπα Τεντζίνγκ Σέρπα του Dreamers Destination, του πρακτορείου που διοργάνωσε την αποστολή, οι επιχειρήσεις για ανάκτηση των πτωμάτων είναι σε εξέλιξη.

Δύο Γάλλοι και δύο Νεπαλέζοι και ένα πέμπτο άτομο διασώθηκαν σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Γκίαν Κουμάρ Μαχάτο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της αστυνομίας του τομέα Ντολάκα.

Η εθνικότητα του πέμπτου ορειβάτη δεν διευκρινίστηκε.

Το πρακτορείο του Φούρμπα είχε οργανώσει την αποστολή για τα τρία από τα επτά θύματα.

Ένα άλλο δυστύχημα είχε αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων στο δυτικό Νεπάλ.

Δύο Ιταλοί αλπινιστές, πέθαναν μετά τον εγκλωβισμό τους από σφοδρές χιονοπτώσεις ενώ ανέβαιναν στην κορυφή Πανμπάρι, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Στέφανο Φαρονάτο και ο Αλεσάντρο Καπούτο, Ήταν μέλη μιας αποστολής τριών ατόμων που αγνοούνταν από την Παρασκευή.

Ο οδηγός της ομάδας, που βρισκόταν στην κατασκήνωση βάσης, διασώθηκε από ελικόπτερο την Κυριακή.

Στο Νεπάλ βρίσκονται οκτώ από τις δέκα υψηλότερες βουνοκορφές του κόσμου, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες ορειβάτες και πεζοπόρους.

Οι φθινοπωρινές αποστολές στα Ιμαλάια είναι λιγότερο δημοφιλείς λόγω της μικρότερης διάρκειας της ημέρας και του κρύου, του χιονισμένου εδάφους και της μικρότερης περιόδου που είναι κατάλληλη για αναβάσεις, σε σύγκριση με την υψηλή περίοδο της άνοιξης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κυκλώνας Μόνθα προκάλεσε ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις στο Νεπάλ, με αποτέλεσμα πεζοπόροι και τουρίστες να εγκλωβιστούν σε πολυσύχναστες διαδρομές των Ιμαλαΐων.

