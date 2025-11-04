Απάντηση στις αναφορές του Κιέβου, για επιτυχημένες επιχειρήσεις των ειδικών τους δυνάμεων στο Ποκρόβσκ, έδωσε η Μόσχα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι οι δυνάμεις του εντείνουν την περικύκλωση των ουκρανικών στρατευμάτων στην περιοχή του Κουπιάνσκ.

Το ρωσικό υπουργείο υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν την καταστροφή των «περικυκλωμένων ουκρανικών δυνάμεων».

Όπως τονίζεται, στο χωριό Κρασνοαρμέισκ (η ρωσική ονομασία του Ποκρόβσκ), στη «Λαϊκή Δημοκρατία» του Ντόνετσκ, ομάδες εφόδου της 2ης Στρατιάς εισήλθαν και εδραίωσαν τις θέσεις τους σε κατοικημένη περιοχή της περιφέρειας Πριγκόροντνι. Η καταστροφή των περικυκλωμένων μονάδων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό και τη βιομηχανική ζώνη πέρα ​​από τη σιδηροδρομική γραμμή συνεχίζεται, καθώς και η εκκαθάριση των Ουκρανών μαχητών από τα χωριά Γκνάτοβκα και Ρογκ, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ.

«Παράλληλα, μονάδες της 5ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Τυφεκιοφόρων της 51ης Στρατιάς απελευθέρωσαν 24 κτίρια στο χωριό Ντιμιτρόφ στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ. Η επέκταση της ζώνης ελέγχου και η σύσφιξη της περικύκλωσης της εχθρικής ομάδας από τα ανατολικά συνεχίζονται».

Επίσης, πάντα σύμφωνα με τη Μόσχα, οι Ρωσικές Αεροδιαστημικές Δυνάμεις κατέστρεψαν προσωρινά σημεία ανάπτυξης μονάδων της 14ης Ταξιαρχίας Ειδικών Δυνάμεων της Εθνοφρουράς της Ουκρανίας σε εγκαταλελειμμένα κτίρια στο χωριό Ροντίνσκογιε στη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ».

