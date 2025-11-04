Φρίκη στην Καλιφόρνια: 8χρονος δολοφονήθηκε από τους γονείς και τη γιαγιά του

Σοκ έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια η αποτρόπαια δολοφονία ενός 8χρονου παιδιού από τους γονείς και τη γιαγιά του. Η σορός του μικρού Ησαΐα βρέθηκε σε ψυγείο με πάγο, στο διαμέρισμα της οικογένειας την περασμένη Τρίτη, μετά από κλήση αγνώστου στην αστυνομία.

Συνελήφθησαν η μητέρα, ο πατέρας και η γιαγιά και τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για φόνο, βασανισμό και κακοποίηση παιδιού.

Οι τρεις κατηγορούνται για πρόκληση σκόπιμης βλάβης στο μικρό αγόρι, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του. Ο εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες που ανέλαβε την υπόθεση ανέφερε: «Η φρικτή κακοποίηση που υπέστη γίνεται ακόμη χειρότερη από το γεγονός ότι έγινε από τα χέρια των ανθρώπων που έπρεπε να τον αγαπούν και να τον προστατεύουν».

Η αστυνομία ανέφερε πως το αγοράκι κακοποιούνταν συστηματικά για μεγάλο διάστημα και υπέκυψε τελικά στα τραύματά τους στις 24 Οκτωβρίου, αναφέρει η Daily Mail. «Το πτώμα του βρέθηκε λίγες μέρες αργότερα σε ένα ψυγείο γεμάτο πάγο», ανέφερε η εισαγγελία σε δελτίο τύπου.

Τρία άλλα παιδιά ηλικίας 16, 13 και 9 μηνών βρίσκονταν στο ίδιο διαμέρισμα και η φροντίδα τους ανατέθηκε στις κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι γείτονες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν είχαν αντιληφθεί τίποτα ασυνήθιστο στην οικογένεια Όπως λέει ένας γείτονας, περιστασιακά «έβγαιναν έξω να παίξουν», ενώ η μητέρα τους επέβλεπε. «Ήταν πάντα εδώ έξω με το σκύλο της. Χαμογελούσε, έλεγε "γεια". Τίποτα ασυνήθιστο», σημείωσε.

Η εγγύηση για τους κατηγορούμενους ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τον καθένα. Εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης από 32 χρόνια έως ισόβια.

Πηγή: skai.gr

