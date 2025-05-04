Ο Πούτιν ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε συνέντευξή του που πρόκειται να μεταδοθεί από τη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι δεν έχει προκύψει προσώρας η ανάγκη χρήσης πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία και ότι ελπίζει πώς δεν θα χρειαστεί.

Συγκεκριμένα σε απόσπασμα της συνέντευξης που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έχει τη δύναμη και τα μέσα να οδηγήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία σε ένα «εύλογο αποτέλεσμα».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης σχετικά με τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ο Πούτιν δήλωσε: «Δεν υπήρξε ανάγκη να χρησιμοποιηθούν αυτά τα (πυρηνικά) όπλα... και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί».

«Έχουμε αρκετή δύναμη και τα μέσα για να οδηγήσουμε αυτό που ξεκίνησε το 2022 σε ένα εύλογο αποτέλεσμα υπό τους όρους που απαιτεί η Ρωσία».

Ο Πούτιν τον Φεβρουάριο του 2022 διέταξε δεκάδες χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα να εισβάλουν στην Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας ενέργειας που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Αν και τα ρωσικά στρατεύματα απωθήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος περίπου το 20% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου μεγάλου μέρους των νότιων και ανατολικών περιοχών της χώρας.

Ο Πούτιν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες εβδομάδες πρόθυμος να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, εν μέσω πιέσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να τερματίσει τη σύγκρουση μέσω της διπλωματικής οδού.

Ο φόβος της πυρηνικής κλιμάκωσης εξακολουθεί να προβληματίζει πάντως τους Αμερικανούς αξιωματούχους από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις αρχές του 2022. Ο πρώην διευθυντής της CIA, Γουίλιαμ Μπερνς, μάλιστα έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι στα τέλη του 2022 υπήρξε πράγματι κίνδυνος να χρησιμοποιήσει η Ρωσία πυρηνικά όπλα εναντίον της Ουκρανίας.

