Προσκλητήρια σε χιλιάδες εφέδρους να παρουσιαστούν ενόψει επέκτασης των χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, απέστειλαν οι στρατολογικές αρχές του Ισραήλ, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Η πληροφορία για τη στρατολογία εφέδρων ήλθε στο φως, λίγες ώρες αφού ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με όμηρο, με επιδέσμους στο κεφάλι και στο αριστερό χέρι.

Σύμφωνα με συντάκτες αρμόδιους για στρατιωτικά ζητήματα ισραηλινών ΜΜΕ, οι στρατολογικές αρχές άρχισαν ήδη να στέλνουν προσκλητήρια να παρουσιαστούν σε δεκάδες χιλιάδες εφέδρους, καθώς το επιτελείο προεξοφλεί ότι θα χρειαστεί να επιστρατευτούν δεκάδες χιλιάδες άνδρες ώστε να επεκταθούν οι επιχειρήσεις στον θύλακο.

Κάποιοι από τους εφέδρους θα αντικαταστήσουν άλλους που έχουν αναπτυχθεί ήδη ή υπηρετούν σε όλη τη χώρα και στη Δυτική Όχθη ώστε να σταλούν στη Λωρίδα της Γάζας να πολεμήσουν.

Συγγενείς δημοσιογράφων του AFP έλαβαν ήδη «Τσαβ 8», το ισραηλινό αντίστοιχο του ειδικού φύλλου πορείας.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης αναμενόταν να συναντηθεί εκ νέου σήμερα για να δώσει πράσινο φως στην επέκταση της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ούτε επιβεβαίωσε, ούτε διέψευσε την πληροφορία για την επιστράτευση, την ώρα που ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, πιεζόμενος από ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, χωρίς τους οποίους θα έχανε την πλειοψηφία του, σκληραίνει ολοένα περισσότερο τη ρητορική του.

Αφότου το Ισραήλ έβαλε τέλος τη 18η Μαρτίου στους δυο μήνες εκεχειρίας, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επαναλαμβάνει πως μόνο η αυξημένη στρατιωτική πίεση θα αναγκάσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να αφήσει ελεύθερους τους 58 ομήρους που κρατά ακόμη, στη ζωή ή όχι.

Απεναντίας, το φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη ισραηλινή συλλογικότητα που εκπροσωπεί τους οικείους των ανθρώπων αυτών, τόνισε πως «οποιαδήποτε εντατικοποίηση των μαχών» θα τους έθετε «σε άμεσο κίνδυνο».

Στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός από τη 19η Ιανουαρίου ως τη 18η Μαρτίου επέστρεψαν 33 ισραηλινοί όμηροι, οκτώ από τους οποίους ήταν νεκροί, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση κάπου 1.800 Παλαιστίνιων εγκλείστων σε ισραηλινά κέντρα κράτησης.

Μετά τη 18η Μαρτίου ξανάρχισαν σφοδροί καθημερινοί βομβαρδισμοί στη Λωρίδα της Γάζας κι ο ισραηλινός στρατός λέει πως κυρίευσε εκ νέου μεγάλους τομείς αφού διέταξε τους κατοίκους τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Μετά την πρόσκαιρη βελτίωσή της κατά τη διάρκεια της δίμηνης ανακωχής, η ανθρωπιστική κατάσταση χαρακτηρίζεται εκ νέου καταστροφική για τους περίπου 2,4 εκατ. Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ επιβάλλει στη Λωρίδα της Γάζας απόλυτο αποκλεισμό από τη 2η Μαρτίου. Καθώς δεν έχει εισέλθει ανθρωπιστική βοήθεια για πάνω από δυο μήνες πλέον, αξιωματούχοι του ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις πολλαπλασιάζουν τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο να ενσκήψει λιμός.

