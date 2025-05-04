Οργή κατά του Τραμπ για τη φωτογραφία του ως… Πάπας

Την οργή πολλών Καθολικών έχει προκαλέσει η προκλητική ανάρτηση που έκανε την Παρασκευή το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με μια φωτογραφία του όπου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης απεικονίζεται ως Πάπας.

Ο Τραμπ ανήρτησε την επίμαχη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ημέρες αφότου αστειευόμενος είπε σε δημοσιογράφους «θα ήθελα να είμαι Πάπας», ενώ αργότερα κοινοποιήθηκε και στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου θεωρήθηκε ιδιαίτερα προσβλητική και προκάλεσε έντονες επικρίσεις καθώς οι Καθολικοί ακόμα θρηνούν για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος απεβίωσε στις 21 Απριλίου, ενώ προετοιμάζονται να εκλέξουν τον επόμενο Ποντίφικα.

Η Καθολική Διάσκεψη της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, η οποία εκπροσωπεί τους επισκόπους στη Νέα Υόρκη, κατήγγειλε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου και κατηγόρησε τον Τραμπ ότι χλευάζει την καθολική πίστη.

«Δεν υπάρχει τίποτα το έξυπνο ή αστείο σε αυτήν την εικόνα, κύριε Πρόεδρε», έγραψε η Καθολική Διάσκεψη στον λογαριασμό της στο Χ, προσθέτοντας: «Μόλις θάψαμε τον αγαπημένο μας Πάπα Φραγκίσκο και οι καρδινάλιοι πρόκειται να εισέλθουν στο επίσημο κονκλάβιο για να εκλέξουν τον νέο διάδοχο του Αγίου Πέτρου. Μην μας χλευάζεται».

There is nothing clever or funny about this image, Mr. President. We just buried our beloved Pope Francis and the cardinals are about to enter a solemn conclave to elect a new successor of St. Peter. Do not mock us. https://t.co/ortxbkDlT5 — NYS Catholic Conference (@NYSCatholicConf) May 3, 2025

Τον Αμερικανό πρόεδρο κατακεραύνωσε και ο αριστερός πρώην Ιταλός πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι: «Αυτή είναι μια εικόνα που προσβάλλει τους πιστούς, προσβάλλει τους θεσμούς και δείχνει ότι ο ηγέτης των δεξιών του κόσμου αρέσκεται σε καραγκιοζιλίκια», έγραψε ο Ρέντσι στην πλατφόρμα X.

Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown. Nel frattempo l’economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque pic.twitter.com/fwSpqExDVt — Matteo Renzi (@matteorenzi) May 3, 2025

Ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι, πάντως, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάρτηση του Τραμπ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων το Σάββατο.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του απέρριψε κάθε υπόνοια ότι ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χλευάζει τον παπισμό.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ πέταξε στην Ιταλία για να αποτίσει φόρο τιμής στον Πάπα Φραγκίσκο και να παραστεί στην κηδεία του και υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των Καθολικών και της θρησκευτικής ελευθερίας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Τραμπ δεν είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που κατηγορείται ότι χλευάζει την καθολική πίστη. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προκάλεσε την οργή των Καθολικών πριν από έναν χρόνο όταν έκανε το τον σταυρό του κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ των αμβλώσεων στην Τάμπα της Φλόριντα.



