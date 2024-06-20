Σε... άλλα επίπεδα φαίνεται να έχει περάσει η σχέση του ηγέτη της Βόρειας Κορέας με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Είναι ενδεικτικό, ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν χάρισε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ένα ζευγάρι λευκούς σκύλους Πουνγκσάν, μια τοπική ράτσα, όπως μετέδωσε σήμερα Πέμπτη το κρατικό βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι Κιμ και Πούτιν φαίνονται να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τους δύο σκύλους, οι οποίοι είναι δεμένοι σ' ένα φράκτη καλυμμένο με τριαντάφυλλα, σε εικόνες που προβλήθηκαν σήμερα από την ελεγχόμενη από το κράτος Κορεατική Κεντρική Τηλεόραση.

Ο Κιμ τάισε ένα άλογο καρότα ενώ ο Πούτιν χάιδευε το κεφάλι του ζώου.

Σημειώνεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος δώρησε στον ηγέτη της Βόρειας Κορέας μια ρωσικής κατασκευής λιμουζίνα Aurus, ένα ξιφίδιο ναυάρχου και ένα σερβίτσιο τσαγιού, ενώ ο Κιμ του δώρησε έργα τέχνης που αναπαριστούν τον ίδιο, μεταξύ αυτών και προτομές.

Ο Κιμ, ο οποίος είναι ιππέας, είχε φωτογραφηθεί να ιππεύει ένα λευκό άτι στο όρος Πέκτου μέσα στο χιόνι, σε φωτογραφίες που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα το 2019 από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Είχε εμφανισθεί επίσης το 2022 σε προπαγανδιστικό βίντεο να ιππεύει και πάλι ένα λευκό άλογο.

Τα άλογα που ίππευσε ο Κιμ είναι συμβολικά για τη Βόρεια Κορέα, η οποία είχε δώσει στην προσπάθειά της να ανακάμψει οικονομικά από τον Πόλεμο της Κορέας του 1950-53 το όνομα του μυθικού φτερωτού αλόγου Τσολίμα. Ο τελευταίος προωθητικός πύραυλος που κατασκεύασε η χώρα πήρε επίσης την ονομασία Τσολίμα-1.

Ο Πούτιν, ο οποίος προβάλλει για τον εαυτό του μια εικόνα αθλητική, έχει επίσης φωτογραφηθεί αρκετές φορές σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να ιππεύει.

Οι Πουνγκσάν είναι μια ράτσα κυνηγετικών σκύλων που προέρχονται από μια βόρεια περιφέρεια της Βόρειας Κορέας.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Μουν Τζε-ιν είχε δεχθεί επίσης ένα ζευγάρι λευκά Πουνγκσάν -με τα ονόματα «Γκόμι» και «Σονγκγκάνγκ»- από τον Κιμ το 2018 στη διάρκεια ενός ανοίγματος στις διακορεατικές σχέσεις.

Το 2022, ένα φορτηγό τρένο που μετέφερε στη Βόρεια Κορέα 30 γκρίζα καθαρόαιμα άλογα είχε αναχωρήσει από τη ρωσική άπω ανατολή μέσω του περάσματος Κάσαν-Τουμανγκάνγκ, σύμφωνα με τη ρωσική κτηνιατρική υπηρεσία. Ήταν η πρώτη αναφερθείσα σιδηροδρομική μεταφορά φορτίου μεταξύ των δύο χωρών μετά την πανδημία.

