Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη επίσημη επίσκεψη στο Βιετνάμ, χώρα την οποία η Ρωσία προμηθεύει με όπλα για δεκαετίες, την επομένη της υπογραφής διμερούς αμυντικής συμφωνίας με τη Βόρεια Κορέα, εξέλιξη η οποία προκάλεσε ανησυχία σε δυτικές κυβερνήσεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε το Ανόι για την «ισορροπημένη προσέγγισή του όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία», με άρθρο του σε εφημερίδα-όργανο του ΚΚ Βιετνάμ.

Η Ρωσία και το Βιετνάμ, έκρινε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος, κάνουν «παρόμοια» ανάγνωση της κατάστασης στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού.

Ο επικεφαλής του Κρεμλίνου έφθασε στο Ανόι τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη από την Πιονγκγιάνγκ, όπου ο οικοδεσπότης του Κιμ Γιονγκ Ουν επιφύλαξε υποδοχή με ιδιαίτερες τιμές σ’ αυτόν που χαρακτηρίζει τον «καλύτερο φίλο» της Βόρειας Κορέας.

Οι δυο χώρες, ενωμένες εναντίον της αμερικανικής «ηγεμονίας», υπέγραψαν συμφωνία «συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που προβλέπει ιδίως αμοιβαία υποστήριξη «σε περίπτωση επίθεσης» και ενίσχυση της «στρατιωτικής-τεχνικής συνεργασίας», σύμφωνα με τον κ. Πούτιν.

Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους ανησυχούν πως η συμφωνία αυτή θα σημάνει νέες παραδόσεις πυρομαχικών και πυραύλων που παράγει η Βόρεια Κορέα στον ρωσικό στρατό προς χρήση στην Ουκρανία.

Στην πέμπτη του επίσκεψη σε χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθεί με τον νέο πρόεδρο Το Λαμ και τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΒ Νγκουέν Φου Τρογκ, την πιο ισχυρή προσωπικότητα στη χώρα.

Στους δρόμους στο Ανόι χθες η παρουσία ρωσικών εθνικών συμβόλων και ισχυρών δυνάμεων των υπηρεσιών ασφαλείας προϊδέαζε για την υποδοχή· προβλέπονται συναντήσεις με διάφορους αξιωματούχους, καθώς οι δυο χώρες έχουν μακρά ιστορία στενών σχέσεων, από την εποχή της σοβιετικής ένωσης.

«Αγαπάμε τη Ρωσία, λατρεύω τους Ρώσους γιατί είναι πολύ ευγενικοί, μας πρόσφεραν υποστήριξη για πολλά χρόνια», δηλώνει η Νγκουέν Τι Μινχ, 55χρονη κάτοικος.

Η Μόσχα προμήθευε με όπλα τους κομμουνιστές συμμάχους της κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ κι είχε καίρια συμβολή για δεκαετίες στην εκπαίδευση στελεχών του ΚΚΒ, συμπεριλαμβανομένου του Νγκουέν Φου Τρογκ.

Συνεχίζει ως σήμερα να πουλάει στο Ανόι μεγάλο μέρος των όπλων και του εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεών του, με φόντο τις εντάσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς το Βιετνάμ είναι ανάμεσα στις χώρες που θορυβούνται από τις επεκτατικές βλέψεις του Πεκίνου.

Τα ζητήματα της άμυνας θα είναι από τα σημαντικότερα στο τραπέζι, σύμφωνα με αναλυτές. Οι δυο χώρες έχουν «αμοιβαίο συμφέρον να αυξηθούν ξανά οι πωλήσεις όπλων», οι οποίες επιβραδύνθηκαν από το 2022, εκτιμά ο Καρλ Θέιερ, επίτιμος καθηγητής του αυστραλιανού πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.

«Όμως το Βιετνάμ παραλύει η απειλή αμερικανικών κυρώσεων», προσθέτει.

«Η διπλωματία του μπαμπού»

Υποδεχόμενο τον κ. Πούτιν, σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), το Ανόι εκτίθεται στον κίνδυνο να προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους δυτικούς εταίρους του, πάνω απ’ όλα στις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον θεωρεί το Βιετνάμ των 100 εκατομμυρίων κατοίκων χώρα στρατηγικής σημασίας ως προς τη βιομηχανική παραγωγή, ειδικά ημιαγωγών.

Πέρυσι η χώρα υποδέχθηκε τους προέδρους τόσο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ όσο και των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, καθώς το Ανόι θα ήθελε να κρατήσει ίσες αποστάσεις ανάμεσα στις δυο αντίπαλες υπερδυνάμεις, τηρώντας τις εύκαμπτες, ευέλικτες αρχές της «διπλωματίας του μπαμπού», που συμφιλιώνει σύνεση και πραγματισμό.

Όμως αυτή η προσέγγιση γίνεται ολοένα πιο δύσκολο να συνεχιστεί, προειδοποιούν ειδικοί. Η επίσκεψη Πούτιν αποτελεί «δοκιμασία» του σε ποιο βαθμό «μπορεί η διπλωματία προς πολλές κατευθύνσεις που ασκεί το Ανόι να προχωρήσει», του «πόσο μακριά» φθάνει, αλλά και του αν γίνεται «ακόμη αποδεκτή από τις μεγάλες δυνάμεις», εξηγεί στο Γαλλικό Πρακτορείο η Χουόγκ Λε Του, υποδιευθύντρια του προγράμματος για την Ασία στο International Crisis Group.

Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου έχει οικονομική πτυχή: συζητώνται σχέδια για την επέκταση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, οι τεχνολογίες, η εκπαίδευση, ο τουρισμός.

Ο κ. Πούτιν αναμένεται να συμμετάσχει σε τελετή και να καταθέσει στεφάνι στο μαυσωλείο του πατέρα της ανεξαρτησίας Χο Τσι Μινχ, καθώς και να παρακαθίσει σε γεύμα σε όπερα γαλλικού αποικιακού στιλ. Θα αναχωρήσει το βράδυ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

