Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκόπησαν περιοχές στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύκτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες άλλοι, σύμφωνα με γιατρούς, ενώ άρματα μάχης προχώρησαν πιο βαθιά στη Ράφα, παρά τις διεθνείς αντιδράσεις.

Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσεϊράτ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν 12 ακόμη. Την ίδια ώρα τανκς βομβάρδισαν περιοχές στους καταυλισμούς αλ Μαγκάζι και αλ Μπουρέιζ τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους.

Το Νουσεράιτ, το Μαγκάζι και το Μπουρέιζ είναι τρεις από τους οκτώ καταυλισμούς προσφύγων της Γάζας.

Στην Ντέιρ αλ Μπάλα, μια πόλη στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας όπου έχουν καταφύγει χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, ισραηλινό πλήγμα σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε πολλούς άλλους σήμερα, δήλωσαν γιατροί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι δυνάμεις του συνεχίζουν τις επιχειρήσεις σε όλο τον παλαιστινιακό θύλακα στοχεύοντας μαχητές και στρατιωτικές υποδομές στη διάρκεια επιχειρήσεων «ακριβείας».

Έπειτα από περισσότερους από οκτώ μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα το Ισραήλ επικεντρώνεται τώρα σε δύο περιοχές στις οποίες δεν έχει εισβάλει ακόμη: στη Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, και στην περιοχή γύρω από τη Ντέιρ αλ Μπάλα, στο κεντρικό.

Από τον Μάιο, λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκτοπιστούν εκ νέου.

Στη Ράφα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, ισραηλινά άρματα μάχης που βρίσκονται στις δυτικές και κεντρικές συνοικίες της πόλης ενέτειναν τους βομβαρδισμούς, αναγκάζοντας περισσότερες οικογένειες που διαμένουν στις παράκτιες περιοχές να φύγουν προς τον βορρά. Κάποιοι κάτοικοι δήλωσαν ότι ο ρυθμός των ισραηλινών επιχειρήσεων έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο ημέρες.

«Τα τανκς ελέγχουν τις περισσότερες περιοχές στη Ράφα. Άνθρωποι που ζούσαν κοντά στη θάλασσα έχουν επίσης αρχίσει να φεύγουν προς τη Χαν Γιούνις και τις κεντρικές περιοχές τρομαγμένοι λόγω των συνεχών βομβαρδισμών», δήλωσε ο Αμπού Ουασίμ κάτοικος της συνοικίας αλ Σαμπούρα της Ράφα ο οποίος εγκατέλειψε το σπίτι του πριν περισσότερο από μία εβδομάδα, προτού τα άρματα μάχης φτάσουν στο κέντρο της πόλης.

Στη Ράφα είχαν καταφύγει περισσότεροι από τους μισούς των 2,3 εκατ. κατοίκων της Γάζας ως τις 7 Μαΐου, όταν οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τις χερσαίες επιχειρήσεις στην πόλη. Λιγότεροι από 100.000 εκτιμάται ότι έχουν μείνει πίσω.

Στο μεταξύ οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ ανακοίνωσαν ότι μαχητές τους επιτέθηκαν στις ισραηλινές δυνάμεις με αντιαρματικές ρουκέτες και όλμους και σε κάποιες περιοχές πυροδότησαν εκρηκτικούς μηχανισμούς που είχαν τοποθετήσει.

Σήμερα οι ισραηλινές δυνάμεις απελευθέρωσαν 33 Παλαιστίνιους που είχαν συλλάβει τους τελευταίους μήνες σε διάφορες περιοχές της Γάζας. Οι άνθρωποι αυτοί εισήχθησαν στο νοσοκομείο αλ Άκσα στην Ντέιρ αλ Μπάλα αφού κατήγγειλαν ότι υπέστησαν βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές.

Το Ισραήλ διαψεύδει ότι κακομεταχειρίζεται τους Παλαιστίνιους κρατούμενους. Παλαιστινιακές και διεθνείς οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την κακομεταχείριση Παλαιστίνιων κρατούμενων από το Ισραήλ και έχουν ζητήσει επανειλημμένα από τις ισραηλινές αρχές να δώσουν πληροφορίες για τον τόπο κράτησής τους και για την κατάσταση της υγείας τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

