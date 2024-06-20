Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι από τους 116 ομήρους που πιστεύεται ότι κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, μόλις 50 είναι ακόμη ζωντανοί, αναφέρει η Wall Street Journal.



Η εκτίμηση, που βασίζεται σε συνδυασμό ισραηλινών και αμερικανικών πληροφοριών, ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών ομήρων σε 66, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που έχει επιβεβαιώσει δημόσια το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Ο Ισραηλινός Στρατός έχει επιβεβαιώσει τους θανάτους 41 ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αιχμαλωσία, με βάση πληροφορίες και ευρήματα που αποκτήθηκαν από στρατεύματα που δρουν στη Γάζα.Μιλώντας στη Wall Street Journal, ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας για το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοουμένων Χάγκαι Λεβίν τόνισε ότι υπάρχει λόγος να είναιπερισσότεροι όμηροι πεθαίνουν ή κινδυνεύουν ή αρρωσταίνουν πολύ» είπε.Η Wall Street Journal διευκρινίζει ότι τόσο το γραφείο του πρωθυπουργού όσο και οι IDF αρνήθηκαν να σχολιάσουν την εκτίμηση.

