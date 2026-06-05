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Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ: Κανένας στρατιωτικός στόχος, πολιτικό συμφέρον ή πρόσχημα ασφαλείας δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη δολοφονία παιδιών»

«Κάθε παιδί που σκοτώνεται ή ακρωτηριάζεται είναι η ταφή ενός μέρους της κοινής μας ανθρωπιάς», έγραψε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού ΥΠΕΞ

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Esmaeil Baqaei

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, καταδίκασε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τη δολοφονία παιδιών στη Γάζα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στο Μινάμπ του Ιράν και σε άλλα μέρη του κόσμου.

«Για ποιο έγκλημα σκοτώνονται αθώα παιδιά;» ρώτησε ο Μπαγκάεϊ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη μέχρι τη Βηρυτό, το Μινάμπ, το Λαμέρντ, την Τεχεράνη και πολλά άλλα μέρη σε όλο το Ιράν και τον κόσμο, όπου κι αν έχουν χαθεί παιδιά κάτω από τις βόμβες και τους πυραύλους των Ηνωμένων Πολιτειών και του ισραηλινού καθεστώτος, η αλήθεια είναι η ίδια: κανένας στρατιωτικός στόχος, κανένα πολιτικό συμφέρον και κανένα πρόσχημα ασφαλείας δεν μπορεί ποτέ να δικαιολογήσει τη δολοφονία παιδιών», έγραψε.

«Τα παιδιά δεν είναι ούτε συμβαλλόμενα μέρη στον πόλεμο ούτε όργανα του. Είναι η ζωντανή συνείδηση ​​της ανθρωπότητας. Κάθε παιδί που σκοτώνεται ή ακρωτηριάζεται είναι η ταφή ενός μέρους της κοινής μας ανθρωπιάς.»

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν παιδιά Κρίση στη Μέση Ανατολή
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