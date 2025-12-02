Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, το οποίο μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία στη Γεωργία, ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση στα ανοιχτά των τουρκικών ακτών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας και της ναυτιλιακής εταιρείας Tribeca, τα 13 μέλη του πληρώματος είναι σώα.

Το πλοίο MIDVOLGA-2 ενημέρωσε πως δέχθηκε επίθεση σε απόσταση 129 χιλιομέτρων από τις τουρκικές ακτές, χωρίς ωστόσο να ζητήσει βοήθεια. Συνεχίζει να πλέει προς το λιμάνι της Σινώπης, όπως γνωστοποίησε η τουρκική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων μέσω του X.

Η εταιρεία Tribeca σημείωσε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από drone. Η προέλευση της επίθεσης παραμένει άγνωστη, ενώ οι τουρκικές αρχές δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τον προορισμό του πλοίου, καθώς η τουρκική ναυτιλιακή αρχή αναφέρει ότι ταξίδευε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ενώ η Tribeca δηλώνει πως είχε προορισμό τη Μερσίνη. Και οι δύο πηγές επιβεβαιώνουν ότι το πλοίο συνεχίζει την πορεία του προς τη Σινώπη χωρίς εξωτερική βοήθεια.

Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε ότι «τα απαραίτητα μηνύματα διαβιβάστηκαν στα αρμόδια μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικό ιστορικό και αντιδράσεις

Την προηγούμενη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη είχαν πλήξει στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια υπό κυρώσεις, τα οποία κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για φόρτωση πετρελαίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Κιέβου να ασκήσει πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Χεόρχι Τίχι, διέψευσε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ουκρανίας στη σημερινή επίθεση, επισημαίνοντας ότι «θα ήταν παράλογο» να στοχεύσει το συγκεκριμένο πλοίο, δεδομένης της πορείας του προς τη Γεωργία. Προσέθεσε ακόμη ότι το γεγονός «υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να σκηνοθέτησε όλο αυτό».

Ο Τίχι τόνισε στο X: «Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό και διαψεύδουμε επισήμως τυχόν ισχυρισμούς τέτοιου είδους που διατυπώνονται από τη ρωσική προπαγάνδα».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημο σχόλιο από τη Μόσχα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, απευθύνοντας προειδοποίηση «προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.