Κολομβία: Ένας νεκρός, έξι αγνοούμενοι εξαιτίας έκρηξης σε ορυχείο άνθρακα

Εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και έξι συνάδελφοί του αγνοούνται έπειτα από έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο στην κεντρική Κολομβία, ανακοίνωσε αρμόδια αρχή.

Η έκρηξη έγινε σε ορυχείο στη Σουτατάουσα, δήμο που απέχει κάπου 74 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά, σε περιοχή όπου η οικονομία είναι επικεντρωμένη στα ορυχεία άνθρακα και τα δυστυχήματα αυτής της φύσης είναι κάθε άλλο παρά σπάνια.

Η εθνική αρχή μεταλλείων και ορυχείων ανέφερε μέσω X ότι εργαζόμενος ανασύρθηκε νεκρός --«χωρίς ζωτικές ενδείξεις», κατά την ορολογία που χρησιμοποίησε-- και ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθούν άλλοι έξι που αγνοούνται.

#AEstaHora continúan las labores de atención y verificación en la mina San Antonio 3, en Sutatausa (Cundinamarca).

Nuestros equipos de Salvamento Minero trabajan para llegar a las seis personas reportadas al interior de la bocamina.



Hasta el momento, una persona ha sido evacuada… — AgenciaNaldeMinería (@ANMColombia) June 4, 2026

Τα δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία που αποδίδονται σε συγκεντρώσεις αερίου είναι τραγικά συνηθισμένα σε αυτή την περιοχή της Κολομβίας. Αποδίδονται γενικά στον ανεπαρκή εξαερισμό στις στοές ορυχείων, ειδικά όσων λειτουργούν παράνομα ή με υποτυπώδη μέσα.

Τον Μάιο, άλλες δυο εκρήξεις σε ορυχεία, εκ των οποίων ένα βρίσκεται επίσης στη Σουτατάουσα, στοίχισαν τη ζωή σε συνολικά 13 εργαζόμενους.

Ακόμη έξι σκοτώθηκαν τον Φεβρουάριο, εξαιτίας έκρηξης σε παράνομο ανθρακωρυχείο στη Γουατσετά, στην ίδια δημοτική ενότητα, τη Σουτατάουσα.

Πηγή: skai.gr

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