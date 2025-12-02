Ζελένσκι: «Χρειαζόμαστε δίκαιη ειρήνη - Χωρίς δίκαιη ειρήνη, το μίσος δεν θα σβήσει»

«Χωρίς δίκαιη ειρήνη, το μίσος δεν θα σβήσει», προειδοποίησε την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα του ιρλανδικού κοινοβουλίου, τονίζοντας την ανάγκη για δίκαιη ειρηνευτική συμφωνία, στη σκιά της κρίσιμης συνάντησης του Στιβ Γουίτκοφ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό (σ.σ ο πόλεμος) έχει κρατήσει πάρα πολύ για να κλείσουμε απλώς τα μάτια μας και να γυρίσουμε σελίδα με τη Ρωσία. Χωρίς δίκαιη ειρήνη, το μίσος δεν θα σβήσει. Θα συνεχίσει να σιγοκαίει και να προκαλεί νέα βία» υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

«Η ιστορία το έχει ξαναδεί αυτό, και αυτή τη φορά, πρέπει να είναι διαφορετικό.... Χρειαζόμαστε πραγματική ειρήνη. Βοηθήστε μας να την επιτύχουμε και μην χάσετε ποτέ την πίστη σας στην Ουκρανία» σημείωσε.

Τα λόγια του προκάλεσαν ξέσπασμα χειροκροτημάτων στο ιρλανδικό κοινοβούλιο αναφέρει ο Guardian.

«Η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αξίες της, πρέπει να τις υπερασπιστεί» υπογράμμισε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η «μνήμη των ανθρώπων είναι συχνά βραχεία, και η προσοχή μπορεί να είναι φευγαλέα».

«Επομένως, παρακαλώ υπενθυμίστε στον κόσμο κάθε φορά που χρειάζεται ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είναι μια εγκληματική και απρόκλητη πράξη επιθετικότητας... Συνέβη για έναν και μόνο λόγο: επειδή η Ρωσία θέλει να φέρεται στην Ουκρανία στην ιδιοκτησία της και στους Ουκρανούς σαν να ανήκουν στην πίσω αυλή της σαν να είναι ζώα».

Προέτρεψε τους Ιρλανδούς βουλευτές να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Ρωσία και να συνεχίσουν να απαιτούν λογοδοσία για τα εγκλήματα της Μόσχας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Πρέπει να προστατεύσουμε την ενότητα που υπάρχει από το 2022, μια ενότητα διαφορετικών εθνών, ενωμένων στην προστασία της ζωής και της δικαιοσύνης.... Δεν υπάρχει καλό μέλλον για την Ευρώπη χωρίς αυτή την ενότητα», προειδοποίησε.

Μιλάει επίσης για το σχέδιο της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, λέγοντας ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αξίες της - πρέπει να τις υπερασπιστεί και η Ουκρανία κάνει ακριβώς αυτό σήμερα, εκ μέρους της Ευρώπης».

Αλλά μιλώντας για το μέλλον, προειδοποίησε επίσης για «αμνησία» των πολιτικών, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να οπισθοδρομήσουν στη λογική «business as usual», στον «κατευνασμό των δολοφόνων» ή στο «να κλείνουν τα μάτια σε ό,τι έχει συμβεί».

«Ο επιτιθέμενος πρέπει να λογοδοτήσει για ό,τι έκανε» είπε.



Πηγή: skai.gr

