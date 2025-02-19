Πιστόριους: «Λάθος» των ΗΠΑ η απόρριψη της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ως «λάθος» των Αμερικανών περιέγραψε την απόρριψη της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι δηλώσεις σχετικά με εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας μπορεί να αποδυναμώσουν εκ των προτέρων την διαπραγματευτική θέση της Δύσης. Επανέλαβε δε ότι «ειρηνευτική διαδικασία χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν γίνεται».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί να επιβάλει συμφωνίες, αλλά «μια ειρηνευτική διαδικασία χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη δεν γίνεται», δήλωσε ο κ. Πιστόριους σε συνέντευξή του στην Γερμανική Ραδιοφωνία και τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτό οι ΗΠΑ να διαπραγματεύονται με την Ρωσία χωρίς να εμπλέκονται τα ευρωπαϊκά κράτη και ταυτόχρονα «να θέλουν αργότερα να τους φορτώσουν το βάρος της εγγύησης της ειρήνης».

«Πάνω από όλα, θα πρέπει να σταματήσουμε να αφήνουμε στον Λευκό Οίκο τον καθορισμό του ρυθμού και των αποφάσεων σχετικά με το πώς θα αντιδράσουμε. Η Ευρώπη δεν είναι ο οποιοσδήποτε, αλλά πρέπει κι εμείς να λάβουμε σοβαρά τον ρόλο μας ως Ευρωπαίοι και να πάψουμε να προχωρούμε με αυτή την κακοφωνία ή να ακούμε κάθε μέρα διαφορετικές φωνές για το τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Απαιτείται ενότητα», τόνισε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας και διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν περιμένει αδρανής, αλλά επεξεργάζεται εσωτερικά -και όχι δημοσίως- το θέμα. «Για αυτό και είμαι τώρα κάπως εκνευρισμένος που οι διάφοροι Ευρωπαίοι σπεύδουν να πουν τι είναι διατεθειμένοι να κάνουν και τι όχι». Ο Μπόρις Πιστόριους δήλωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί να συζητήσει δημοσίως τις προτάσεις του: «Δεν θα θέσω τώρα στον Ντόναλντ Τραμπ και στον Βλαντίμιρ Πούτιν τι είμαι διατεθειμένος να κάνω, εφόσον δεν είναι ξεκάθαρο ότι συμμετέχουμε στην ειρηνευτική διαδικασία», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

