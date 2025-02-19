Σχεδόν 300.000 Ουκρανοί απασχολούνται στη Γερμανία, ανακοίνωσε σήμερα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, λίγο πριν από την τρίτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία από τον Νοέμβριο του 2024 δείχνουν ότι 296.000 Ουκρανοί εργάζονταν στη Γερμανία, από περίπου 65.000 πριν από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των 1,25 εκατομμυρίων Ουκρανών που ζούσαν στη Γερμανία τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, εργάζονταν.

Οι Ουκρανοί κάτοικοι εργάζονται κυρίως στον τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου, της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών, των κατασκευών και της εστίασης, αναφέρει η έκθεση.

Τον Νοέμβριο του 2024 περίπου 211.000 Ουκρανοί ήταν άνεργοι στη Γερμανία, ενώ 98.000 συμμετείχαν σε μαθήματα ένταξης.

Επιπλέον 29.000 Ουκρανοί παρακολουθούσαν μαθήματα γλώσσας που συνδέονταν με την απασχόληση, ενώ 21.000 ήταν σε προγράμματα απασχόλησης, σύμφωνα με την έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

