Η ισραηλινή στρατιωτική εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος 5 εφέδρων που φέρονται να κακοποίησαν άγρια έναν Παλαιστίνιο κρατούμενο στη φυλακή Σντε Τεϊμάν, τραυματίζοντάς τον στα πλευρά, στον πνεύμονα και στον ορθό, όπως ανέφερε σήμερα ο στρατός.

Η απαγγελία κατηγοριών είναι το πιο πρόσφατο στάδιο στην υπόθεση ενός κρατουμένου ο οποίος συνελήφθη ως μέλος μιας επίλεκτης μονάδας της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης μαχητών Χαμάς, που έφερε στο φως κατηγορίες για σοβαρή κακοποίηση κρατουμένων στο Σντε Τεϊμάν, ένα στρατιωτικό κέντρο κράτησης στο νότιο Ισραήλ.

Το συμβάν φέρεται να έλαβε χώρα στις 5 Ιουλίου 2024, ενώ οι πέντε έφεδροι υπηρετούσαν στο κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι στρατιώτες κατηγορούνται ότι προέβησαν στις παραβιάσεις στη διάρκεια σωματικής έρευνας του θύματος που έφερε χειροπέδες και ύφασμα που του κάλυπτε τα μάτια.

«Οι κατηγορούμενοι κατηγορούνται ότι ενήργησαν εναντίον του κρατουμένου με σφοδρή βία, μεταξύ των οποίων ότι έχωσαν στα οπίσθια του κρατουμένου αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο έφθασε κοντά στο ορθό του κρατουμένου», ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση.

«Επιπλέον, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι πράξεις βίας προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό του κρατουμένου, μεταξύ των οποίων σπασμένα πλευρά, μια τρύπα στον πνεύμονα και ρήξη ορθού», ανέφερε.

Είπε πως τα αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση είναι εκτεταμένα και περιλαμβάνουν ιατρική τεκμηρίωση και πλάνα από κάμερα ασφαλείας.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη δημόσια συζήτηση όταν αποκαλύφθηκε πέρυσι με διαδηλωτές να εισέρχονται στο συγκρότημα της Σντε Τεϊμάν καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις καθώς οι ανακριτές ανέκριναν τους στρατιώτες.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές διεξήγαγαν έρευνα για την υπόθεση, την οποία κατήγγειλαν πολιτικοί, αλλά είναι μία από σειρά παρόμοιων συμβάντων για τα οποία Παλαιστίνιοι και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι αποτελούν ένα μοτίβο κακοποίησης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στρατοδικείο καταδίκασε έναν στρατιώτη σε φυλάκιση επτά μηνών για σοβαρή κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων για περίοδο αρκετών μηνών.

Οι εκτεταμένες αναφορές για κακομεταχείριση κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές προστίθενται στη διεθνή πίεση στο Ισραήλ για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσουν έμμεσες συνομιλίες για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

