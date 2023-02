Πού πήγαν οι ντομάτες; Η Βρετανία αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις

Η Βρετανία είναι αντιμέτωπη με έλλειψη στις ντομάτες, καθώς οι προμήθειες στα σούπερ μάρκετ, όπως ο ηγέτης της αγοράς, η Tesco, και η υπ’ αριθμόν δύο αλυσίδα, η Sainsbury's, επηρεάστηκαν από τα προβλήματα στη συγκομιδή στη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική.

Οι έμποροι δήλωσαν ότι η κατάσταση επιτείνεται από τη μικρότερη χειμερινή παραγωγή σε θερμοκήπια στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία λόγω του υψηλού κόστους ενέργειας.

Ο Άντριου Όπι, επικεφαλής του τμήματος τροφίμων και βιωσιμότητας στην Κοινοπραξία Βρετανικού Λιανεμπορίου (BRC) που εκπροσωπεί τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, δήλωσε ότι οι δύσκολες καιρικές συνθήκες στη νότια Ευρώπη και τη βόρεια Αφρική προκάλεσαν προβλήματα στη συγκομιδή διαφόρων προϊόντων, όπως οι ντομάτες και οι πιπεριές.

«Ενώ τα προβλήματα αναμένεται να διαρκέσουν λίγες εβδομάδες, τα σούπερ μάρκετ είναι ικανά να διαχειριστούν τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και συνεργάζονται με τους αγρότες για να διασφαλίσουν ότι οι πελάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα νωπών προϊόντων», πρόσθεσε.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει πολλές φωτογραφίες με άδεια ράφια φρούτων και λαχανικών, με τις ντομάτες να βρίσκονται ιδιαιτέρως σε έλλειψη.

Αν και σε μεγάλο βαθμό είναι αυτάρκης κατά τους θερινούς μήνες, η Βρετανία συνήθως εισάγει το 95% των ποσοτήτων ντομάτας που καταναλώνει και το 90% από τα λάχανα που διατίθενται στους καταναλωτές από τον Δεκέμβριο έως τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της BRC.

Ανησυχία εξέφρασαν και οι Ισπανοί παραγωγοί.

«Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται ανησυχητική, καθώς ορισμένες εταιρίες αρχίζουν να έχουν προβλήματα στο να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα των πελατών τους», ανέφερε σε ανακοίνωση η ένωση οργανισμών παραγωγών φρούτων και λαχανικών της Αλμερία, η Coexphal.

Ο Τζέιμς Μπέιλι, εκτελεστικός διευθυντής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Waitrose, δήλωσε ότι η τροφοδοσία επλήγη από τις ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ισπανία και τη βόρεια Αφρική.

