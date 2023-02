Τεράστιος αλιγάτορας «Γκοτζίλα» εντοπίστηκε σε πάρκο στη Νέα Υόρκη 

Ενας τεράστιος αλιγάτορας – που του έδωσαν το παρατσούκλι «Γκοτζίλα» - βρέθηκε να κολυμπάει σε λίμνη του Prospect Park, στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και αιχμαλώτισαν το γιγαντιαίο ερπετό, το οποίο ωστόσο βρισκόταν σε κακή φυσική κατάσταση – σε ληθαργική φάση και με υποθερμία.

An alligator abandoned in New York City was found "very lethargic" near a lake in Brooklyn's Prospect Park on Sunday. The 4-foot alligator was possibly suffering cold shock, local authorities said, since the species is used to tropical climates. https://t.co/WiEVklbFpC