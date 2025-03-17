Οι περικοπές που αποφάσισε η κυβέρνηση Τραμπ στην οικονομική βοήθεια στο εξωτερικό θα μπορούσαν να κοστίσουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, προειδοποίησε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους.

Μόνο στην μάχη κατά του AIDS, οι περικοπές που έχει αποφασίσει η αμερικανική κυβέρνηση «θα μπορούσαν να ανατρέψουν 20 χρόνια προόδου, οδηγώντας σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια επιπλέον κρούσματα HIV και σε 3 εκατομμύρια θανάτους που σχετίζονται με τον HIV, τρεις φορές περισσότερους θανάτους από πέρυσι», προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, καλώντας την Ουάσινγκτον «να επανεξετάσει την υποστήριξή της στην παγκόσμια υγεία».

Για να επεξηγήσει περαιτέρω τον αντίκτυπο της αποχώρησης της Ουάσινγκτον από διεθνή προγράμματα υγείας, ο δρ Τέντρος ανέφερε άλλες ασθένειες ως παραδείγματα, όπως η ελονοσία και η φυματίωση.

«Υπάρχει ήδη σοβαρή διαταραχή στη διαδικασία παροχής διαγνώσεων για την ελονοσία και φαρμάκων λόγω ελλείψεων, καθυστερήσεων παράδοσης ή έλλειψης χρηματοδότησης. Η διαταραχή αυτή αφορά και τις κουνουπιέρες που είναι εμβαπτισμένες με εντομοκτόνο», εξήγησε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι ΗΠΑ συνέβαλαν στην πρόληψη περίπου 2,2 δισεκατομμυρίων κρουσμάτων ελονοσίας και 12,7 εκατομμυρίων θανάτων από την νόσο αυτή, είπε.

Παράλληλα εκτίμησε ότι «αν αυτή η διαταραχή συνεχιστεί, θα μπορούσαμε να δούμε επιπλέον 15 εκατομμύρια κρούσματα ελονοσίας και 107.000 θανάτους» μόνο το 2025.

Στην περίπτωση της φυματίωσης, 27 χώρες στην Αφρική και την Ασία θα βρεθούν αντιμέτωπες με «δραματική κατάρρευση» των αλυσίδων πρόληψης, φροντίδας και παρακολούθησης.

«Εννέα χώρες έχουν αναφέρει διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού και προμήθειας φαρμάκων για τη φυματίωση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με τη νόσο», δήλωσε ο δρ Τέντρος.

Οι ΗΠΑ ήταν προηγουμένως με διαφορά ο μεγαλύτερος χορηγός ξένης βοήθειας.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το πάγωμα σχεδόν όλης αυτής της διεθνούς βοήθειας για 90 ημέρες για να την επανεξετάσει πριν αποφασίσει τελικά να τη διακόψει για πολύ μεγάλο αριθμό προγραμμάτων, ταυτόχρονα με την κατάργηση της υπηρεσίας αναπτυξιακής βοήθειας USAID και του προϋπολογισμού της ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «έχει, φυσικά, το δικαίωμα να αποφασίσει τι υποστηρίζει και σε ποιο βαθμό», ανέφερε ο Τέντρος, αλλά «οι ΗΠΑ έχουν επίσης ευθύνη να διασφαλίσουν ότι, αν αποσύρουν την άμεση χρηματοδότηση από χώρες, θα το κάνουν συντεταγμένα και ανθρώπινα, επιτρέποντάς τους να βρουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης».

«Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν την υποστήριξή τους στην παγκόσμια υγεία, η οποία όχι μόνο σώζει ζωές σε όλο τον κόσμο, αλλά κάνει τις ΗΠΑ ασφαλέστερες αποτρέποντας τη διεθνή εξάπλωση των επιδημιών», απηύθυνε έκκληση ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού.

«Αν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να μην αποκαταστήσουν την άμεση χρηματοδότηση προς τις χώρες, τους ζητάμε να ξεκινήσουν διάλογο με τις πληγείσες χώρες» για να βρουν πιο βιώσιμες εναλλακτικές «χωρίς διαταραχές που στοιχίζουν ζωές».

Ο δρ Τέντρος κάλεσε επίσης άλλους δωρητές να εντείνουν τις προσπάθειές τους.

«Ο ΠΟΥ έχει καλέσει εδώ και καιρό όλες τις χώρες να αυξήσουν σταδιακά τις εγχώριες δαπάνες τους για την υγεία και αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ», επέμεινε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.