Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο Τραμπ προτρέπει τον Μασκ να είναι πιο «επιθετικός» στις περικοπές της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

«Ο Ίλον κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά θα ήθελα να τον δω να γίνεται πιο επιθετικός», τόνισε σε ανάρτησή του με κεφαλαία ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social

Τραμπ προς Μασκ: Να είσαι πιο «επιθετικός» στη συρρίκνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε το Σάββατο τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ να είναι πιο «επιθετικός» στις προσπάθειές του για περικοπές δαπανών στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρά τον σάλο για λάθος απολύσεις και κοινωνική αναστάση. 

«Ο Ίλον κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά θα ήθελα να τον δω να γίνεται πιο επιθετικός», τόνισε σε ανάρτησή του με κεφαλαία γράμματα ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social. «Θυμηθείτε, έχουμε μια χώρα να σώσουμε, αλλά τελικά, να κάνουμε μεγαλύτερη από ποτέ. MAGA!»



Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας του Μασκ, ή DOGE - μια οντότητα που δημιουργήθηκε από τον Τραμπ - έχει σαρώσει τις ομοσπονδιακές κυβερνητικές υπηρεσίες, απολύοντας δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς κυβερνητικούς υπαλλήλους από επιστήμονες έως φύλακες, κυρίως αυτούς που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα. 
 
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Ίλον Μασκ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark