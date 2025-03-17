Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε, σήμερα στην Ρώμη, με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, η συνομιλία επικεντρώθηκε στην κατάσταση στη Γάζα και τις επείγουσες ανθρωπιστικές ανάγκες. Οι δυο ηγέτες εξέφρασαν ικανοποίηση για την συνεργασία των χωρών που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, όπως και για την ιταλική πρωτοβουλία Food for Gaza.

Παράλληλα, η Ιταλία στήριξε - με στρατιωτικά της ελικόπτερα - πρωτοβουλία της Ιορδανίας για μεταφορά βοήθειας μέσω αερογέφυρας.

Η Τζόρτζια Μελόνι επανέλαβε την υποστήριξή της χώρας της στον ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή, υπέρ της ειρήνης και του διαλόγου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο Ιορδανός μονάρχης αναφέρθηκαν -επισης- στη Συρία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τερματίσει η βία και να λάβει χώρα μια συμπεριληπτική διαδικασία μετάβασης, με τη συμμετοχή του συνόλου της κοινωνίας της χώρας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, κοινή διαπίστωση αποτέλεσε το ότι βασικής σημασίας για την Συρία ειναι η οικονομική ανάκαμψη, με στόχο να επιτραπεί η ασφαλής, αξιοπρεπής, βιώσιμη και οικειοθελής επιστροφή των προσφύγων.

Οι δυο ηγέτες, τέλος, συμφώνησαν να διεξαχθεί στη Ρώμη η επόμενη συνεδρίαση της Διαδικασίας της Άκαμπα, με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και με ειδική αναφορά στην περιοχή της δυτικής Αφρικής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.