«Σημαντική πρόοδο» στο μέτωπο των μαχών στη Ζαπορίζια και στη Χερσώνα σημειώνουν τα ρωσικά στρατεύματα, όπγως ανέφερε στην τελευταία της επίσημη ενημέρωση η στρατιωτική ηγεσία της Μόσχας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα ρωσικά στρατεύματα «απελευθέρωααν» το χωριό Stepove, στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Ρώσοι στρατιώτες επικράτησαν σε δύο μάχες έναντι των ουκρανικών δυνάμεων και συγκεκριμένα στην Tyaginka, στην περιοχή της Χερσώνας και στην Pavlonka, στην περιοχή της Ζαπορίζια.

Πηγή: skai.gr

