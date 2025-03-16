Οργή, αγανάκτηση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κίνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, όπως η Φωνή της Αμερικής (Voice of America) και το Ραδιόφωνο Ελεύθερης Ευρώπης (Radio Free Europe/Radio Liberty).

Το Σάββατο, δημοσιογράφοι από τη VOA, το RFE/RL και άλλα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ τέθηκαν σε «διοικητική» άδεια ή τους ζητήθηκε με άλλο τρόπο να σταματήσουν να εργάζονται αφού ο Τραμπ αποφάσισε να παγώσει ουσιαστικά τη χρηματοδότηση σε μέσα που έχουν ανταποκριτές σε όλο τον κόσμο και παρέχουν κάλυψη σε περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας.

«Λυπάμαι βαθιά που για πρώτη φορά μετά από 83 χρόνια, η φημισμένη Φωνή της Αμερικής φιμώνεται», δήλωσε ο διευθυντής της, Michael Abramowitz το Σάββατο, ανακοινώνοντας ότι περισσότεροι από 1.300 δημοσιογράφοι και υπάλληλοι της VOA, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου, έχουν τεθεί σε διοικητική άδεια.

Ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα για τη μείωση στο ελάχιστο των λειτουργιών πολλών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών για τα Παγκόσμια ΜΜΕ (USAGM), που εποπτεύει τα μέσα ενημέρωσης, όπως η VOA, η RFE/RL, το Γραφείο Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων της Κούβας, το Radio Free Asia και τα Μέση Ανατολή Broadcasting Networks.

«Η ακύρωση της συμφωνίας επιχορήγησης του Radio Free Europe/Radio Liberty θα είναι ένα τεράστιο δώρο στους εχθρούς της Αμερικής», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RFE/RL, Stephen Capus.

«Οι Ιρανοί Αγιατολάχ, οι Κινέζοι κομμουνιστές ηγέτες και οι αυταρχικοί στη Μόσχα και το Μινσκ θα γιόρταζαν τον θάνατο της RFE/RL μετά από 75 χρόνια. Αν δώσουμε στους αντιπάλους μας μια νίκη θα τους έκανε πιο δυνατούς και την Αμερική πιο αδύναμη», είπε ο Capus.

Η VOA και η RFE/RL χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητες ξένες οργανώσεις από τη Ρωσία.

Το Radio Free Asia αναμένεται να αρχίσει να απολύει μέρος του προσωπικού του τις επόμενες ημέρες, ανέφερε την Παρασκευή το Politico.

Η κυβέρνηση του Τραμπ πριν υπογράψει το διάταγμα κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για μεροληψία.

Η απόφαση «θα διασφαλίσει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα είναι πλέον στο γάντζο της ριζοσπαστικής προπαγάνδας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε δήλωση το Σάββατο.

Ο Κάρι Λέικ, ανώτερος σύμβουλος της USAGM που διορίστηκε από τον Τραμπ, είπε ότι «αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να διασωθεί», υποστηρίζοντας ότι «από πάνω προς τα κάτω, αυτή η υπηρεσία είναι μια τεράστια σαπίλα και βάρος για τον Αμερικανό φορολογούμενο».

Το Τμήμα Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) του Ίλον Μασκ επέβαλε πάγωμα για 30 ημέρες στη χρηματοδότηση των πρακτορείων USAGM, συμπεριλαμβανομένων των VOA και RFE/RL, νωρίτερα αυτόν τον μήνα ως πιθανό πρώτο βήμα για μια μόνιμη περικοπή της κρατικής υποστήριξης σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.