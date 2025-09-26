Που οφείλεται η αλλαγή στάσης του Τραμπ απέναντι στον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα

Ένας συνιδιοκτήτης του βραζιλιάνικου κολοσσού συσκευασίας κρέατος JBS συναντήθηκε κατ' ιδίαν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περίπου τρεις εβδομάδες προτού ο Τραμπ «τείνει απροσδόκητα κλάδο ελαίας» στον πρόεδρο της Βραζιλίας στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη, δήλωσαν στο Reuters τρία άτομα που γνωρίζουν τη συνάντηση.

Αυτή η συνάντηση βοήθησε να ανοίξει ο δρόμος για να υιοθετήσει ο Τραμπ μια πιο ευνοϊκή στάση απέναντι στον Λούλα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ανέφεραν δύο από τις πηγές.

Την Τρίτη, ο Τραμπ επαίνεσε τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μετά από μήνες αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο ηγετών σχετικά με αυτό που ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε «κυνήγι μαγισσών» στη Βραζιλία εναντίον ενός συμμάχου του Τραμπ, του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε για σχεδιασμό πραξικοπήματος με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Θέμα ...χημείας

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ προκάλεσε αίσθηση όταν είπε πως σε συνομιλία λίγων δευτερόλεπτων που είχε με τον Λούλα, διαπίστωσε πως υπήρχε «εξαιρετική χημεία» μεταξύ τους και ότι ο βραζιλιάνος πρόεδρος του φάνηκε «συμπαθής».

«Είχαμε μια καλή συζήτηση και συμφωνήσαμε να συναντηθούμε την επόμενη εβδομάδα», είπε ο Τραμπ. «Τουλάχιστον για περίπου 39 δευτερόλεπτα, είχαμε εξαιρετική χημεία», πρόσθεσε.

«Είναι αλήθεια, ότι υπήρχε χημεία», επιβεβαίωσε ο Λούλα με τη σειρά του, χαμογελώντας, σε συνέντευξη Τύπου.

Συνάντηση Μπατίστα-Τραμπ

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος επέβαλε δασμούς 50% στις περισσότερες εισαγωγές από τη Βραζιλία, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, που ενδεχομένως θα διαταράξουν την αλυσίδα εφοδιασμού για τις εταιρείες τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της JBS και της θυγατρικής της Pilgrim's Pride.

Τις επόμενες εβδομάδες, ο συνιδιοκτήτης της JBS, Τζόεσλι Μπατίστα, κατάφερε να κανονίσει μια συνάντηση με τον Τραμπ, κάτι που ανέφερε για πρώτη φορά η εφημερίδα Folha de Sao Paulo.

Σύμφωνα με ένα από τα άτομα που γνώριζαν τη συζήτηση, ο Μπατίστα είπε στον Τραμπ ότι οι δασμοί που είχε επιβάλει σε βραζιλιάνικα προϊόντα καθιστούσαν το βόειο κρέας πολύ ακριβό για τους Αμερικανούς.

Άλλες συναντήσεις

Η JBS εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης τον Ιούνιο, μια κίνηση που εκθέτει την εταιρεία στην πολιτική του Λευκού Οίκου.

Η Pilgrim's Pride, θυγατρική με πουλερικά, έκανε δωρεά 5 εκατομμυρίων δολαρίων στην Επιτροπή Ορκωμοσίας Τραμπ-Βανς, λέγοντας ότι είχε «μακρά διακομματική ιστορία συμμετοχής στην πολιτική διαδικασία».

Ο Τζόεσλι και ο αδελφός του Γουέσλι Μπατίστα έχουν επίσης εμφανιστεί με τον Λούλα σε δημόσιες εκδηλώσεις αρκετές φορές. Τα δάνεια από την τράπεζα ανάπτυξης της Βραζιλίας προς την JBS υπό την προηγούμενη κυβέρνηση Λούλα βοήθησαν την εταιρεία να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εταιρεία συσκευασίας κρέατος στον κόσμο.

Οι Μπατίστα αργότερα παραδέχτηκαν ότι δωροδόκησαν 1.800 πολιτικούς στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης έρευνας κατά της διαφθοράς.

Η JBS έχει δηλώσει ότι οι συναντήσεις με δημόσιους αξιωματούχους συμμορφώνονται με τον κώδικα δεοντολογίας της.

Άλλοι επιχειρηματικοί ηγέτες από τη Βραζιλία έχουν συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες για να ασκήσουν πιέσεις για χαμηλότερους δασμούς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Embraer, Φρανσίσκο Γκόμες Νέτο, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι προσπαθούσε να κανονίσει συναντήσεις για να συζητήσει τους δασμούς στα προϊόντα της κατασκευής αεροπλάνων.

Η εταιρεία σημείωσε νίκη όταν ο Λευκός Οίκος εξαίρεσε τα εξαρτήματα αεροπλάνων από τους δασμούς 50% που επιβλήθηκαν στα περισσότερα βραζιλιάνικα προϊόντα. Ωστόσο, εξακολουθούν να ισχύουν δασμοί 10% για τα προϊόντα της Embraer.

Ούτε οι Βραζιλιάνοι ούτε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν μοιραστεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με μια πιθανή συνάντηση Τραμπ-Λούλα την επόμενη εβδομάδα.

Αλλά ο Λούλα δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη ότι ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Τραμπ αυτοπροσώπως και ότι θα θέσουν «τα πάντα στο τραπέζι». Δεν έκρυψε άλλωστε την αισιοδοξία του ενόψει της συνάντησης, εκτιμώντας ότι θα επιλυθεί η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Αυτό που κάποτε φαινόταν αδύνατο έπαψε να είναι αδύνατο και τελικά συνέβη», είπε η Λούλα.

