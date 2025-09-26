Ενώ οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι με μια μαζική εισροή όπλων και νέων τεχνολογιών, θα μπορούσε να επιτευχθεί μία μεγάλη επίθεση για την ανακατάληψη εδαφών, οι αναλυτές δεν βλέπουν κάτι τέτοιο να συμβαίνει.

Η εντυπωσιακή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ είναι μάλλον υπερβολική, εκτός αν υπάρξει δραματική αλλαγή στην αντίδραση της συμμαχίας στην εισβολή της Ρωσίας, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες, αξιωματούχους και διπλωμάτες που εργάζονται στην περιοχή.

Παρόλα αυτά, το να ενισχυθεί μελλοντικά η ουκρανική πλευρά δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ως σενάριο. Ιδιαίτερα, αν η ρωσική πολεμική οικονομία «στραγγίξει» και η Ουκρανία ενισχύσει σημαντικά τον στρατό και τα οπλικά της αποθέματα με τη στήριξη των εταίρων της, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Προς το παρόν, όμως, φαίνεται απίθανο, καθώς ο Tραμπ είναι μόνο λόγια και μεταθέτει την υποστήριξη προς το Κίεβο στην Ευρώπη.

Δηλώσεις ξένων ηγετών

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσε να ανακτήσει ολόκληρη την επικράτειά της», ανάρτησε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X την Πέμπτη. «Πίσω από αυτή την εκπληκτική αισιοδοξία κρύβεται μια υπόσχεση μειωμένης συμμετοχής των ΗΠΑ και μετατόπισης της ευθύνης για το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη. Καλύτερα η αλήθεια παρά οι αυταπάτες».

Εάν η Ουάσινγκτον συμφωνούσε να υποστηρίξει πλήρως την Ουκρανία στέλνοντας προηγμένα όπλα, συμπεριλαμβανομένων σμηνών βομβών και νέων συστημάτων όπλων όπως HIMARS και ATACMS, τότε η δήλωση του Τραμπ είναι απολύτως αληθής, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στον Τύπο.

Οι μαζικές αποστολές όπλων θα ανέβαζαν αμέσως το ηθικό για να βελτιωθεί η στρατολόγηση και η απόδοση στο πεδίο μάχης και θα αντιστάθμιζαν τα βασικά προβλήματα, όπως η έλλειψη πυρομαχικών και αρμάτων, ανοίγοντας το δρόμο για ταχεία ουκρανική προέλαση, είπε.

«Οι Αμερικανοί εταίροι γνωρίζουν τις προτεραιότητές μας. Η λίστα βρίσκεται στο τραπέζι. Αν μπορούσαν να μας παρέχουν αυτά που ζητήσαμε, πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα ήταν ορατό ακόμα και μέχρι το τέλος του έτους», είπε ο αξιωματούχος.

Σκεπτικισμός και στρατιωτική πραγματικότητα

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραμένουν σκεπτικοί για τη σημασία της τελευταίας στροφής του Αμερικανού προέδρου, ενώ αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ και διπλωμάτες, έχουν δώσει απαισιόδοξη αξιολόγηση τους τελευταίους μήνες για την ικανότητα του Κιέβου να ανακαταλάβει σημαντικά εδάφη.

Αν και η τεράστια βιομηχανία drones της Ουκρανίας και η πρόσφατη συμφωνία για όπλα των ΗΠΑ που χρηματοδοτούνται από Ευρωπαίους έχουν δώσει στις δυνάμεις της περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι αναμενόταν στο μέτωπο, μια μεγάλη επίθεση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Χωρίς μεγάλη αλλαγή στη διπλωματία ή τα όπλα, οι περισσότεροι αξιωματούχοι προβλέπουν ότι ο αιματηρός πόλεμος θα συνεχιστεί.

Η πληθώρα drones και οι πρόσφατες τεχνολογικές βελτιώσεις τους σημαίνουν ότι θα είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, για οποιαδήποτε πλευρά να κάνει ξαφνικές προόδους, ειδικά καθώς πλησιάζει ο χειμώνας και εξαφανίζεται η κάλυψη από δέντρα.

Στο μεταξύ, η Ρωσία συνεχίζει να κάνει μικρές τοπικές προόδους σε αρκετές περιοχές, ακόμα και καθώς η Ουκρανία ανακτά εδάφη στην Ανατολή. Οι βαθμιαίες αυτές κινήσεις είναι ασήμαντες συγκριτικά με την αρχική προέλαση της Ρωσίας το 2022, αλλά δείχνουν ένα πλεονέκτημα.

Προβλήματα στρατιωτικού προσωπικού και πόρων

«Μπορεί να είναι αργά», είπε ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπό τον όρο ανωνυμίας. «Αλλά αν κοιτάξετε την ποσότητα δυνάμεων που φέρνει η Ρωσία, τις αεροπορικές και drone επιθέσεις, η δυναμική είναι με το μέρος της Ρωσίας».

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, ωστόσο, δεν αναμένουν μεγάλη κατάρρευση των ουκρανικών αμυντικών γραμμών, είπε ο αξιωματούχος, και «το επίπεδο βοήθειας μπορεί σίγουρα να αλλάξει τη δυναμική».

Το Κρεμλίνο, αντιμετωπίζοντας σθεναρή ουκρανική αντίσταση, δυσκολεύεται να επιτύχει ακόμη και τους αναθεωρημένους στόχους του Προέδρου Πούτιν, όπως την κατάληψη των τεσσάρων περιοχών που ισχυρίζεται ότι έχει προσαρτήσει. Το ΝΑΤΟ εκτιμά ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να ελέγξει πλήρως αυτές τις περιοχές ούτε τα επόμενα τρία χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό.

Οι επιθετικές επιχειρήσεις συνήθως απαιτούν σημαντικά περισσότερα στρατεύματα και προκαλούν μεγάλες απώλειες, μια πρόκληση που η Ουκρανία θα αντιμετώπιζε αν επιχείρησε να προχωρήσει και να ανακαταλάβει εδάφη. Η τεχνολογία όπλων ευνοεί τον αμυνόμενο, είπε ο Anders Puck Nielsen, αξιωματικός και στρατιωτικός αναλυτής στη Δανική Ακαδημία Άμυνας. Ωστόσο, η Ρωσία μπορεί να αντιμετωπίσει μελλοντικά ελλείψεις σε προσωπικό, αν η οικονομία της υποστεί σοβαρή ζημιά.

Το προσωπικό είναι επίσης πιθανή αδυναμία για την Ουκρανία. Κάποιοι επισημαίνουν ότι ακόμα και αν οι υποστηρικτές της καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σε χρήματα και όπλα, η Ουκρανία αντιμετωπίζει έλλειψη στρατιωτικού προσωπικού, αν και το Κίεβο λέει ότι η καλύτερη υποστήριξη θα παρακινήσει περισσότερους να στρατολογηθούν.

Συμπέρασμα

Η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με στρατιωτικά μέσα, αλλά για να συμβεί αυτό, όπως και σε προηγούμενους μεγάλους πολέμους, ο αντίπαλός της θα πρέπει να εξαντλήσει τους οικονομικούς του πόρους.

Αν και η ρητορική του Τραμπ έχει αλλάξει, δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή στη θέση των ΗΠΑ, και ο Λευκός Οίκος εξακολουθεί να μεταφέρει το βάρος του πολέμου στην Ευρώπη.

Η ρωσική στρατιωτική δύναμη παραμένει ισχυρή και οι Ρώσοι αναγνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν ξαφνικές προόδους μέσω μη προετοιμασμένου εδάφους. Η μόνη στρατηγική επιτυχίας είναι να συνεχίσουν να ασκούν πίεση και να φθείρουν σταδιακά τις ουκρανικές δυνάμεις, ενώ η ροή όπλων, πυρομαχικών και χρημάτων προς την Ουκρανία δεν σταματά, η κατάσταση δεν φτάνει σε σημείο καμπής.

