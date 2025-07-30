Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την εφαρμογή πρόσθετου δασμού 40% στη Βραζιλία, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των δασμών στο 50%, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος, επικαλούμενος τις πρόσφατες πολιτικές της Βραζιλίας με τις οποίες διαφωνεί η αμερικανική κυβέρνηση, σημειώνει το Reuters.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών στη Βραζιλία εξαιρεί τις εισαγωγές ορισμένων βραζιλιάνικων προϊόντων, όπως ο χυμός πορτοκαλιού, τα ενεργειακά προϊόντα, τα πολιτικά αεροσκάφη και τα ανταλλακτικά τους.

Το διάταγμα έδειξε επίσης ότι ορισμένοι βραζιλιάνικοι ξυλοπολτοί, πετρελαιοειδή και λιπάσματα εξαιρούνται από το συνολικό δασμολογικό συντελεστή 50% που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.