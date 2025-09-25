Λογαριασμός
Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα που δηλώνει ότι το σχέδιο πώλησης του TikTok πληροί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Ο Τραμπ πιστεύει ότι το TikTok, το οποίο έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, τον βοήθησε να επανεκλεγεί - Έχει 15 εκατ. ακόλουθους στον λογαριασμό του

TikTok

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα, δηλώνοντας ότι το σχέδιό του να πουλήσει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ σε Αμερικανούς και παγκόσμιους επενδυτές θα πληροί τις απαιτήσεις ενός νόμου του 2024 που ορίζει ότι η εφαρμογή σύντομων βίντεο θα απαγορευτεί εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλήσουν.

Ο Τραμπ ανέβαλε την εφαρμογή του νόμου μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, εν μέσω προσπαθειών για την προσέλκυση Αμερικανών επενδυτών και την εξασφάλιση της έγκρισης από την κινεζική κυβέρνηση.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει την άποψη ότι το TikTok, το οποίο έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, τον βοήθησε να επανεκλεγεί πέρυσι και έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό. Ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε επίσης έναν επίσημο λογαριασμό TikTok τον περασμένο μήνα.

