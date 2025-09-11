Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση στρατιωτικού πραξικοπήματος, σύμφωνα με το BBC. Τρεις από τους πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έκριναν τον 70χρονο ένοχο για ηγετικό ρόλο σε συνωμοσία με στόχο να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον αριστερό αντίπαλό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Αν και δεν κατάφερε να συγκεντρώσει επαρκή υποστήριξη από τον στρατό, υποκίνησε την εισβολή των υποστηρικτών του Μπολσονάρο σε κυβερνητικά κτίρια στις 8 Ιανουαρίου 2023, σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών.

Ένας δικαστής αθώωσε τον Μπολσονάρο και ένας τελευταίος δεν έχει ακόμη ψηφίσει, αλλά η απλή πλειοψηφία αρκεί για να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, ο οποίος τώρα ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με δεκαετίες φυλάκισης. Η ποινή του θα ανακοινωθεί την Παρασκευή.

Η τύχη του πρώην προέδρου σφραγίστηκε την Πέμπτη, όταν η δικαστής Carmén Lúcia ψήφισε. Τον έκρινε ένοχο και για τις πέντε κατηγορίες: απόπειρα πραξικοπήματος, υποκίνηση ένοπλης εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα βίαιης κατάργησης του δημοκρατικού κράτους δικαίου, καθώς και για δύο επιπλέον κατηγορίες που αφορούσαν ζημιές σε περιουσίες κατά τη διάρκεια της εισβολής σε κτίρια στην Μπραζίλια στις 8 Ιανουαρίου 2023.

Πηγή: skai.gr

