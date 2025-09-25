«Θα επιλυθεί η κρίση στις σχέσεις Βραζιλίας-ΗΠΑ», λέει ο Λούλα ενόψει της συνάντησής του με τον Τραμπ

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα δεν έκρυψε χθες Τετάρτη την αισιοδοξία του ενόψει μιας συνάντησης με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι θα επιλυθεί η κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών.

«Σε αυτήν τη συνάντηση, πιστεύω ότι όλα θα λυθούν, και ότι η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά», είπε ο Λούλα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, χωρίς να διευκρινίσει πότε θα συναντηθεί με τον Τραμπ.

Την Τρίτη, ο αμερικανός πρόεδρος είχε πει πως συμφώνησαν να συναντηθούν «την επόμενη εβδομάδα».

Οι σχέσεις των δύο χωρών είναι τεταμένες από τον Αύγουστο, όταν η Ουάσινγκτον επέβαλε τελωνειακούς δασμούς 50% σε εισαγωγές αρκετών ειδών από τη Βραζιλία, εν είδει αντιποίνων για τη δίκη του βραζιλιάνου πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονονάρου – που οδήγησε στην καταδίκη του σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά τις εκλογές του 2022, στις οποίες ηττήθηκε από τον Λούλα.

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Τραμπ προκάλεσε αίσθηση όταν είπε πως σε συνομιλία λίγων δευτερόλεπτων που είχε με τον Λούλα, διαπίστωσε πως υπήρχε «εξαιρετική χημεία» μεταξύ τους και ότι ο βραζιλιάνος πρόεδρος του φάνηκε «συμπαθής».

«Είναι αλήθεια, ότι υπήρχε χημεία», επιβεβαίωσε ο Λούλα χαμογελώντας, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

«Επιστρέφω στη Βραζιλία ικανοποιημένος, αισιόδοξος για τη διεξαγωγή αυτής της συνάντησης το συντομότερο δυνατό και για τον τερματισμό της δυσφορίας που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Βραζιλίας και Ηνωμένων Πολιτειών», συμπλήρωσε.

Ωστόσο, ο Λούλα ήταν κατηγορηματικός: «Η εθνική κυριαρχία της Βραζιλίας, η δημοκρατία μας, δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση. Ούτε με τον πρόεδρο Τραμπ ούτε με οποιονδήποτε άλλον πρόεδρο στον κόσμο». Εκτίμησε εξάλλου πως ο αμερικανός πρόεδρος είχε «εσφαλμένη πληροφόρηση» για τη Βραζιλία. «Ίσως αυτό τον οδήγησε σε ορισμένες απαράδεκτες αποφάσεις», είπε ο βραζιλιάνος πρόεδρος.

