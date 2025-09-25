Οι Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης, την Πέμπτη.

Οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν σε αρκετές περιοχές σε όλη τη χώρα.

Η εκτόξευση πυραύλου έρχεται λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους που συνδέονται με τους Χούθι της Υεμένης στη Σαναά.

Οι ισραηλινές επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 142, σύμφωνα με απολογισμό των Χούθι.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας των Χούθι, ο Ανίς Αλασμπάχι, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο απολογισμός «αυξήθηκε σε οκτώ μάρτυρες και 142 τραυματίες».

Πηγή: skai.gr

