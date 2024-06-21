Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε σήμερα ότι οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες στη Λωρίδα της Γάζας μπορεί να επιτείνουν τα προβλήματα υγείας για τους Παλαιστίνιους που έχουν εκτοπιστεί από τον ισραηλινό βομβαρδισμό και τις σφοδρές μάχες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα έχει προειδοποιήσει ότι στη Γάζα ελλοχεύει τεράστια κρίση δημόσιας υγείας, λόγω της έλλειψης πόσιμου νερού, τροφής και ιατρικών προμηθειών.

«Έχουμε δει τεράστιο εκτοπισμό τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμός αυτός και η ζέστη μπορούν να προκαλέσουν αύξηση στις ασθένειες», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Πέεπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. «Έχουμε μόλυνση του νερού...και θα έχουμε πολύ περισσότερες απώλειες τροφίμων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Θα έχουμε έντομα, κουνούπια και μύγες, αφυδάτωση, θερμοπληξία».

Η ακραία ζέστη έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο καθώς ξεκινά η θερινή περίοδος στο βόρειο ημισφαίριο.

Ο Πέεπερκορν δήλωσε ότι στη Γάζα, λόγω των δυσμενών συνθηκών υδροδότησης και υγιεινής, ο αριθμός των κρουσμάτων διάρροιας ήταν 25 φορές υψηλότερος από τον συνηθισμένο.

Το μολυσμένο νερό και οι κακές συνθήκες υγιεινής συνδέονται με ασθένειες, όπως χολέρα, διάρροια και ηπατίτιδα Α, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ δεν ήταν σε θέση να πραγματοποιεί εκκενώσεις για ιατρικούς λόγους από τη Γάζα μετά το κλείσιμο του περάσματος της Ράφα στις αρχές Μαΐου.

Ο Πέεπερκορν δήλωσε ότι εκτιμάται πως 10.000 ασθενείς χρειάζεται να απομακρυνθούν για ιατρικούς λόγους από τη Γάζα, οι μισοί εκ των οποίων πάσχουν από ασθένειες που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

