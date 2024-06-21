Οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσαν την έναρξη την επόμενη Τρίτη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ανακοίνωσε η βελγική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Χ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ, που συνήλθαν στο Λουξεμβούργο, ενέκριναν επισήμως το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις δύο υποψήφιες προς ένταξη χώρες, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία επί της αρχής των πρεσβευτών τους την περασμένη εβδομάδα.

Η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για επίσημη έναρξη των διαπραγματεύσεων την Τρίτη στο Λουξεμβούργο, διευκρινίζεται από την ίδια πηγή.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης άνοιξαν τον δρόμο για τη διεξαγωγή ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τις δύο χώρες τον Δεκέμβριο 2023.

Ομως η Ουγγαρία φρέναρε μέχρι σήμερα την επίσημη έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε στις 7 Ιουνίου ότι η Ουκρανία και η Μολδαβία έχουν εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων.

Η Κομισιόν είχε ζητήσει από το Κίεβο την λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την κυριαρχία των ολιγαρχών. Η Κομισιόν ζήτησε επίσης την λήψη μέτρων υπέρ των μειονοτήτων, ένας από τους όρους που έθετε η Βουδαπέστη εξαιτίας της παρουσίας ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση χορήγησε το στάτους της υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία τον Ιούνιο 2022, σε μία υψηλής σημασίας συμβολική κίνηση, λίγους μήνες μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε η Μόσχα, και στην Μολδαβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

