Η προσωρινή προβλήτα που τοποθέτησε ο αμερικανικός στρατός σε παραλία της Λωρίδα της Γάζας για να διευκολυνθούν οι παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας διά θαλάσσης βρίσκεται ξανά στην θέση της και επαναλειτουργεί, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Η προβλήτα είχε μεταφερθεί την περασμένη εβδομάδα στο ισραηλινό λιμάνι Ασντότ για να προστατευτεί από τη φουσκοθαλασσιά. Εγκατεστημένη εκεί από τα μέσα Μαΐου, είχε ήδη απομακρυνθεί στα τέλη του περασμένου μήνα εξαιτίας καταιγίδας, κατόπιν τοποθετήθηκε εκ νέου.

Στρατιωτικοί των ΗΠΑ «επανεγκατέστησαν και αποκατέστησαν την προσωρινή προβλήτα σε παραλία της Γάζας» προχθές Τετάρτη, ενημέρωσε τους διαπιστευμένους συντάκτες ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου υποπτέραρχος Πατ Ράιντερ.

Ισραηλινά στρατεύματα συνεισέφεραν στην επιχείρηση αυτή ούτως ώστε να μην αναπτυχθεί κανένας αμερικανός στρατιωτικός στο παλαιστινιακό έδαφος, διευκρίνισε.

Οι παραδόσεις ξανάρχισαν τη νύχτα, αυξάνοντας τη συνολική ποσότητα της βοήθειας που έχει φθάσει στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της δομής αυτής σε πάνω από 4.100 τόνους, είπε ακόμη ο ανώτατος αξιωματικός.

Ο κυριότερος υποστηρικτής του Ισραήλ σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, η Ουάσιγκτον, εγκατέστησε την προβλήτα αυτή στα παράλια της Λωρίδας της Γάζας εξαιτίας των πολύ αυστηρών ισραηλινών περιορισμών στις παραδόσεις βοήθειας μέσω χερσαίων οδών στον θύλακο, ερειπωμένο έπειτα από οκτώ και πλέον μήνες πολέμου.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας (2,4 εκατ.) έχουν εκτοπιστεί εναντίον των βομβαρδισμών και των μαχών κι έχουν βρεθεί κατάσταση διατροφικής ανασφάλειας, με την απειλή λιμού μεγάλης κλίμακας να παραμένει παρούσα.

Την 7η Οκτωβρίου, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας η οποία στοίχισε τη ζωή 1.194 ανθρώπων, κατά πλειονότητα αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 41 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η ισραηλινή πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις που έχουν στοιχίσει μέχρι τώρα τη ζωή τουλάχιστον 37.431 ανθρώπων, κατά πλειονότητα αμάχων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον θύλακο, κι έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

