Λουτράκι: Οργώνει τη θάλασσα το Λιμενικό για τον εντοπισμό 33χρονου αγνοούμενου

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές αρχές στο Λουτράκι, για τον εντοπισμό 33χρονου αγνοούμενου.

Σύμφωνα με το loutraki365.gr, ο 33χρονος άνδρας αγνοείται από τα ξημερώματα που πήγε για μπάνιο στη θάλασσα του Λουτρακίου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Μέχρι ώρας τα εναέρια μέσα χτενίζουν τις παραλίες του Δήμου Λουτρακίου προκειμένου να βρεθεί ο αγνοούμενος.

