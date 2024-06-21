Υποσιτισμένα και σκελετωμένα εκατοντάδες παιδιά στη Γάζα αργοσβήνουν εξαιτίας της έλλειψης φαγητού αλλά και νερού καθώς το δίκτυο ύδρευσης, είναι κατεστραμμένο.

Σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ το BBC καταγράφει εικόνες ανατριχιαστικές αλλά και ρεαλιστικές καθώς μεταφέρουν τις συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία. Παιδιά αποστεωμένα, χωρίς καμία ελπίδα για να ζήσουν, με τους γονείς τους δίπλα να ελπίζουν.

Gaza's broken water system crippling children with sickness: Palestinian children are ending up severely ill from dehydration and drinking contaminated water. https://t.co/9qMirn8QRW pic.twitter.com/BWJNxZUOm1 — Global Voters (@global_voters) June 21, 2024

«Ο γιος μου ήταν σε εξαιρετική υγεία πριν, ήταν φυσιολογικός», λέει η μητέρα του Ghanima Jumaa. «Όταν όμως ανέπτυξε αυτόν τον υποσιτισμό και την αφυδάτωση, έγινε όπως τον βλέπετε τώρα».



Η μητέρα του Yunis Ghanima τον έφερε στο νοσοκομείο «Δεν υπάρχει εμφιαλωμένο νερό. Τα παιδιά περπατούν σε μεγάλη απόσταση - όταν παίρνουν νερό μας φτάνει μολυσμένο», λέει η Ghanima.

Κατά μήκος του διαδρόμου του νοσοκομείου Nasser βρίσκεται η πεντάχρονη Tala Ibrahim Muhammad al-Jalat. Είναι σχεδόν ξύπνια, αλλά δεν κινείται.

Η Tala, 5 ετών, και η οικογένειά της αναγκάστηκαν να ζήσουν σε μια σκηνή, είναι επίσης σοβαρά αφυδατωμένη και υποσιτισμένη.

Δίπλα στο κρεβάτι της, ο πατέρας της Ibrahim Muhmmad al-Jalat κρατά το χέρι της. «Η κατάσταση χειροτερεύει. Η θερμοκρασία στη σκηνή μας είναι αδιανόητη και το νερό που πίνουμε είναι σίγουρα μολυσμένο, γιατί τόσο οι μικροί όσο και οι μεγάλοι αρρωσταίνουν».

Με τα σπίτια τους κατεστραμμένα, εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας είναι τώρα εκτοπισμένοι, ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς, με ελάχιστη προστασία από τον καυτό ήλιο.

Το εξασφάλιση νερού, είτε είναι καθαρό είτε όχι, είναι ένας καθημερινός αγώνας. Σχηματίζονται μεγάλες ουρές στα κέντρα διανομής.

Με το αποχετευτικό δίκτυο κατεστραμμένο και με λίγες τουαλέτες, το νερό που υπάρχει μολύνεται εύκολα.

Κραυγή απόγνωσης από τους γιατρούς

«Δεν είναι μυστικό ότι η μεγαλύτερη αιτία εντερικών λοιμώξεων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Λωρίδα της Γάζας είναι η μόλυνση του νερού που παρέχεται σε αυτά τα παιδιά», λέει ο Δρ Ahmed al-Fari, επικεφαλής των παιδικών τμημάτων στο Νοσοκομείο Nasser.

«Το πρώτο πρόβλημα είναι οι εντερικές λοιμώξεις με έμετο και διάρροια που προκαλεί αφυδάτωση», λέει.

«Το δεύτερο πρόβλημα είναι η ηπατίτιδα C ή Α, που δεν είναι λιγότερο επικίνδυνες από τις εντερικές λοιμώξεις, αν όχι περισσότερο».

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων λέει ότι το 67% του συστήματος ύδρευσης και αποχέτευσης της Γάζας, έχει πλέον καταστραφεί.

«Χρειαζόμαστε μια τεράστια διεθνή προσπάθεια για την αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης», λέει ο Salaam Sharab, ο οποίος είναι μηχανικός νερού στο δήμο Khan Younis.

«Εμείς στο Khan Younis έχουμε χάσει από 170 έως 200 χιλιόμετρα σωλήνων, οι οποίοι έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, μαζί με πηγάδια και δεξαμενές νερού».

Ο ισραηλινός στρατός λέει ότι επιτρέπει σε περίπου 200 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια να εισέρχονται στη λωρίδα μέσω της διάβασης Kerem Shalom κάθε μέρα.

Οι ανθρωπιστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι οι συνεχιζόμενες μάχες, ειδικά στην περιοχή γύρω από τη Ράφα στη νότια Γάζα, σημαίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνο για αυτές να λειτουργήσουν.

Λένε επίσης ότι αυτό που επιτρέπεται είναι μια σταγόνα στον ωκεανό .

Η αυξανόμενη απελπισία των κατοίκων της Γάζας να πάρουν τροφή και νερό σημαίνει ότι υπάρχει επίσης κίνδυνος λεηλασίας με αναφορές για φορτηγά βοήθειας που λεηλατήθηκαν από ένοπλους καθώς και από απλούς πολίτες.

Όμως ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί την πείνα ως πολεμικό όπλο και ζήτησε εντάλματα σύλληψης για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου καθώς και για τον υπουργό Άμυνας Yoav Gallant.

Η ισραηλινή κυβέρνηση αντέδρασε με οργή στην κίνηση αυτή.

Επιμένει ότι οι ισχυρισμοί των ανθρωπιστικών οργανισμών ότι υπάρχει ήδη εκτεταμένος λιμός στη Γάζα είναι υπερβολικοί και λέει ότι η Χαμάς είναι αυτή που ξεκίνησε τον πόλεμο, φέρνοντας βάσανα και δυστυχία στους Παλαιστίνιους.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν το υψηλότερο επίπεδο πείνας μέχρι τα μέσα Ιουλίου.

Οι Ισραηλινοί υπουργοί αρνούνται ότι υπάρχει ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα ωστόσο οι εικόνες με γονείς να κρατούν τα παιδιά τους αγκαλιά, και να αργοπεθαίνουν δεν αισθάνονται έτσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.