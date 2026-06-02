Οριστικά απών από τον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει την Τετάρτη στο ΣΕΦ (21:00) θα είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο ομογενής σούτινγκ γκαρντ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα που απαιτεί ξεκούραση για να ξεπεραστεί.

«Ο Ντόρσεϊ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενοντίτιδα, προέρχεται από την κούραση, καθώς παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει, είναι θέμα κούρασης. Δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα και για αύριο είναι εκτός», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη σημερινή media day εν όψει του Game 1.

