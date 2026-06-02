Ως «μοντέλο για τη διαδικασία οικονομικού μετασχηματισμού σε εθνικό επίπεδο» υπέδειξε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την ανατολική Γερμανία και επιχείρησε εκ νέου να εμφυσήσει αισιοδοξία στους πολίτες, αλλά και διάθεση για αποδοχή των μεταρρυθμίσεων.

«Γνωρίζω το μέγεθος της προσπάθειας που απαιτείται, αλλά θέλω να απευθύνω έκκληση σε όλους τους πολίτες να συμβάλουν εποικοδομητικά. Αυτό ισχύει για τους εργαζόμενους, τις εταιρίες, τους συλλόγους, τα συνδικάτα και τους μεγάλους κοινωνικούς θεσμούς. Θέλουμε και πρέπει να δείξουμε ότι μαζί είμαστε ικανοί να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας μας», δήλωσε ο καγκελάριος μιλώντας νωρίτερα σήμερα στο Οικονομικό Φόρουμ της Ανατολικής Γερμανίας στο Μπαντ Σάαροου του Βρανδεμβούργου.

Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το δυσμενές κλίμα, ο κ. Μερτς τόνισε ότι «δεν υπάρχει λόγος για απαισιοδοξία - τα καλύτερα χρόνια δεν είναι πίσω μας, έχουμε καλά χρόνια και μπροστά μας» και παραδέχθηκε ότι πρέπει τώρα να παραμεριστεί η κομματική πολιτική. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η κυβέρνηση δεν θα αιφνιδιάσει, καθώς δεν θα υπάρξουν «μεταρρυθμίσεις τύπου Big Bang».

Η κυβέρνηση προγραμματίζει να φέρει άμεσα στην Bundestag πακέτο μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα έχουν στο επίκεντρο σημαντικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό και στο φορολογικό σύστημα. Συνδικάτα και κοινωνικές οργανώσεις έχουν ήδη προαναγγείλει κινητοποιήσεις «κατά της διάλυσης του κράτους πρόνοιας».

«Οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να είναι σε θέση να βρουν μακροπρόθεσμες και βιώσιμες λύσεις στις μεγάλες προκλήσεις», ανέφερε ο Φρίντριχ Μερτς, αναγνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται για εύκολο έργο.

«Βρισκόμαστε υπό πίεση από την ακροδεξιά και την ακροαριστερά και πολλοί από αυτούς αμφισβητούν ουσιαστικά την ίδια την ικανότητα του κράτους να δράσει», πρόσθεσε, ενώ παραδέχθηκε ότι «τα τελευταία χρόνια το κράτος δεν ήταν πράγματι αρκετά καλό», ενώ τα κόμματα «ήταν μερικές φορές ανεπαρκή».

«Υπάρχει δικαιολογημένη απογοήτευση για αποφάσεις με καθυστέρηση σε πολλά επίπεδα. Τώρα είναι καθήκον μας να βελτιωθούμε, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και να δείξουμε ότι είναι δυνατό να πετύχουμε», υπογράμμισε ο καγκελάριος Μερτς.

Στα κρατίδια της πρώην ανατολικής Γερμανίας προηγείται τους τελευταίους μήνες σταθερά η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Ενόψει μάλιστα των κρατιδιακών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο στη Σαξονία-Άνχαλτ και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, η AfD συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις ποσοστό άνω του 40% στην πρώτη περίπτωση και 35% στη δεύτερη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

