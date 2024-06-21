Λογαριασμός
Στις φλόγες η νοτιοανατολική Τουρκία: Έντεκα νεκροί και 78 τραυματίες από τη φωτιά στο Ντιγιάρμπακιρ - Δείτε βίντεο

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ στην  νοτιοανατολική Τουρκία

UPDATE: 16:57
Πυρκαγιά Τουρκία

Στους 11 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στο Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στον γειτονικό νομό του Μαρντίν, όπως η υπουργός Υγείας της χώρας, Φαχρετίν Κοτζά. 'Αλλα 78 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Φωτιά

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακιρ και πήρε γρήγορα διατάσεις φθάνοντας, με τη βοήθεια σφοδρών ανέμων, στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγίου του νομού Μάρτιν.

Όλες οι εστίες έχουν κατασβεστεί και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς από την οικεία εισαγγελική αρχή.

Στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα στο Ντιγιάρμπακιρ και τρία στο Μαρντίν. Το στενό #Δαρδανελίων είναι μερικώς κλειστό για την κυκλοφορία πλοίων λόγω των πυρκαγιών στην #Τουρκία .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

