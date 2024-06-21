Στους 11 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στο Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στον γειτονικό νομό του Μαρντίν, όπως η υπουργός Υγείας της χώρας, Φαχρετίν Κοτζά. 'Αλλα 78 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα έξι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακιρ και πήρε γρήγορα διατάσεις φθάνοντας, με τη βοήθεια σφοδρών ανέμων, στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγίου του νομού Μάρτιν.

Τεράστια φωτιά ξέσπασε στο Ντιγιαρμπακίρ της Τουρκίας. Η φωτιά δεν μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο pic.twitter.com/TRqLmDAdQr — DEFCON NEWS TV (@broidtv2024) 21 Ιουνίου 2024

Όλες οι εστίες έχουν κατασβεστεί και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς από την οικεία εισαγγελική αρχή.

Στην προσπάθειά τους να σβήσουν τη φωτιά, έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα στο Ντιγιάρμπακιρ και τρία στο Μαρντίν. Το στενό #Δαρδανελίων είναι μερικώς κλειστό για την κυκλοφορία πλοίων λόγω των πυρκαγιών στην #Τουρκία .

Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν 9 αεροσκάφη, 6 ελικόπτερα, 94 οχήματα, καθώς και 540 πυροσβέστες. pic.twitter.com/OQCbte30hf — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) 19 Ιουνίου 2024

