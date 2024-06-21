Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των χωρών μελών του ΟΗΕ έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης που ανακηρύχθηκε από την παλαιστινιακή ηγεσία πριν από 35 χρόνια.

Τελευταία χώρα που αναγνώρισε, σήμερα, το παλαιστινιακό κράτος είναι η Αρμενία, ενώ ο πολύμηνος πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα ενισχύει τις τοποθετήσεις υπέρ της επίσημης αναγνώρισης.

Σύμφωνα με τον κατάλογο που έχει καταρτίσει η Παλαιστινιακή Αρχή και τις τελευταίες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων των χωρών, 147 χώρες από τα 193 μέλη του ΟΗΕ έχουν πλέον αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος.

Πριν από την Αρμενία, τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Νορβηγία και η Σλοβενία, και τέσσερις χώρες της Καραϊβικής, η Τζαμάικα, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, τα Μπαρμπέιντος και οι Μπαχάμες, προστέθηκαν στον κατάλογο από τον οποίο απουσιάζουν οι περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα.

Στα μέσα του Απριλίου, οι ΗΠΑ πρόβαλαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στην απόφαση για την ένταξη της Παλαιστίνης ως πλήρους μέλους στον διεθνή οργανισμό.

1988 και πρώτες αναγνωρίσεις

Στις 15 Νοεμβρίου 1988, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πρώτης Ιντιφάντα, ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιάσερ Αραφάτ προχωρεί στην ανακήρυξη «του Κράτους της Παλαιστίνης» με πρωτεύουσά του την Ιερουσαλήμ από το Αλγέρι και το βήμα του Εθνικού Παλαιστινιακού Συμβουλίου που λειτουργεί ως εξόριστο παλαιστινιακό κοινοβούλιο. Λίγα λεπτά αργότερα, η Αλγερία αναγνώριζε επισήμως το νέο κράτος.

Μία εβδομάδα αργότερα, 40 χώρες, ανάμεσά τους η Κίνα, η Ινδία, η Τουρκία και οι περισσότερες αραβικές χώρες αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος. Θα ακολουθήσουν σχεδόν το σύνολο των χωρών της Αφρικής και του σοβιετικού μπλοκ.

Το 2010 και 2011, ακολουθούν οι περισσότερες χώρες της κεντρικής και της λατινικής Αμερικής, παίρνοντας τις αποστάσεις τους στη διεθνή σκηνή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεγάλο σύμμαχο του Ισραήλ.

2012, με το ένα πόδι στον ΟΗΕ

Υπό την προεδρία του Μαχμούντ Αμπάς, του διαδόχου του Γιάσερ Αραφάτ που πέθανε το 2004, η Παλαιστινιακή Αρχή, που θεσμοθετήθηκε από τις συμφωνίες του Οσλο (1993) για την παλαιστινιακή αυτονομία, εξαπολύει διπλωματική επίθεση σε επίπεδο διεθνών θεσμών.

Με μία ιστορική ψηφοφορία τον Νοέμβριο 2012, το κράτος της Παλαιστίνης εξασφαλίζει το στάτους του παρατηρητή στα Ηνωμένα Εθνη. Απουσία του στάτους του πλήρους μέλους με δικαίωμα ψήφου, αυτό του δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΗΕ και στις διεθνείς συνθήκες.

Ετσι, το 2015, οι Παλαιστίνιοι εισέρχονται στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή ερευνών για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ καταγγέλλουν την απόφαση αυτή.

Η Unesco κάνει δεκτό το κράτος της Παλαιστίνης τον Οκτώβριο 2011 ως πλήρες μέλος. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχωρούν από τον οργανισμό το 2018. ΟΙ ΗΠΑ θα επιστρέψουν το 2023.

2014, η Σουηδία στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Η Σουηδία γίνεται το 2014 η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης. Η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κύπρος έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση πριν ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η απόφαση της Στοκχόλμης, η οποία ελήφθη σε μία στιγμή που οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους βρίσκονται σε αδιέξοδο, οδηγεί σε επιδείνωση των σχέσεων της Σουηδίας με το Ισραήλ.

2024, συντονισμένη κίνηση ευρωπαϊκών χωρών

Για πολλά χρόνια εθεωρείτο ότι η επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα έπρεπε να είναι αποτέλεσμα μίας ειρηνευτικής διαδικασίας με το Ισραήλ. Αλλά σε μία συντονισμένη κίνηση στο τέλος του Μαΐου, η Ιρλανδία και η Ισπανία, δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, μαζί με την Νορβηγία ακολουθούν τον δρόμο της Σουηδίας, εξοργίζοντας τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η Σλοβενία κάνει το ίδιο στις αρχές του Ιουνίου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έχει δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι «η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους δεν αποτελεί ταμπού για την Γαλλία». Αλλά στις αρχές του Ιουνίου, η γαλλική κυβέρνηση απορρίπτει την άμεση αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους με το αιτιολογικό ότι αυτό πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή.

Η Μάλτα άφησε ανοικτή τον Μάρτιο την πιθανότητα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους, το ίδιο και η Αυστραλία τον Απρίλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.