Πόσο κοστίζουν τα τρία αμερικανικά F-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ

Τα τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ έχουν υψηλό κόστος, όπως σημειώνει η Wall Street Journal. Το μοντέλο F-15E Strike Eagle, το οποίο –σύμφωνα με τις ΗΠΑ– ενεπλάκη στο περιστατικό, κοστολογείται στα 31,1 εκατ. δολάρια ανά αεροσκάφος, βάσει ενημερωτικού δελτίου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε σταθερές τιμές του 1998, κάτι που σημαίνει ότι σε σημερινά δεδομένα η αξία του είναι αισθητά υψηλότερη.

Το F-15E Strike Eagle είναι μαχητικό που τέθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1980 και έχει σχεδιαστεί για αποστολές τόσο αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους. Τα νεότερα μοντέλα των F-15 φτάνουν πλέον να κοστίζουν κοντά στα 100 εκατ. δολάρια το καθένα.

Υπενθυμίζεται ότι την πτώση ενός μαχητικού αεροσκάφος στο Κουβέιτ κατέγραψαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ έγινε λόγος για «αρκετά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία κατέπεσαν σήμερα το πρωί».

Τα πληρώματα «επέζησαν», απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις, προσθέτει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι «σταθερή».

بيان رقم 7



صرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع بأنه في صباح هذا اليوم سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية، مؤكداً نجاة أطقمها بالكامل.



وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فوراً إجراءات البحث والإنقاذ، حيث تم إخلاء الأطقم ونقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم… pic.twitter.com/HYX3LGqEX1 — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2026

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης (CENTCOM), πρόκειται για 3 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15, τα οποία καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά.

Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα αεροσκάφη, περισυνελέγησαν και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή, ανέφερε η CENTCOM.

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών —που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones— τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ», ανέφερε .

Ανέφερε επίσης ότι το Κουβέιτ αναγνώρισε το περιστατικό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.



Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Το οπτικό υλικό υποδηλώνει ότι ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Η κατάρρευση από φίλια πυρά ίσως προέκυψε από κάποιο λάθος στο σύστημα αεράμυνας της χώρας, ένα μη ασυνήθιστο περιστατικό δεδομένου του πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση στην περιοχή.

Νωρίτερα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται.

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης του αεροσκάφους για να απομακρυνθούν εγκαίρως.

⚡️Fighter jet pilot that crashed in Kuwait seemed to have ejected pic.twitter.com/xVLeHnwJXq — War Monitor (@WarMonitors) March 2, 2026

