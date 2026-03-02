Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόσο κοστίζουν τα τρία αμερικανικά F-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ

Το F-15E Strike Eagle είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος που κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980 και σχεδιάστηκε για να εκτελεί αποστολές αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους

F-15E Strike Eagle

Τα τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-15 που καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ έχουν υψηλό κόστος, όπως σημειώνει η Wall Street Journal. Το μοντέλο F-15E Strike Eagle, το οποίο –σύμφωνα με τις ΗΠΑ– ενεπλάκη στο περιστατικό, κοστολογείται στα 31,1 εκατ. δολάρια ανά αεροσκάφος, βάσει ενημερωτικού δελτίου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το ποσό αυτό υπολογίζεται σε σταθερές τιμές του 1998, κάτι που σημαίνει ότι σε σημερινά δεδομένα η αξία του είναι αισθητά υψηλότερη.

Το F-15E Strike Eagle είναι μαχητικό που τέθηκε σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1980 και έχει σχεδιαστεί για αποστολές τόσο αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους. Τα νεότερα μοντέλα των F-15 φτάνουν πλέον να κοστίζουν κοντά στα 100 εκατ. δολάρια το καθένα.

Μπορείτε να δείτε LIVΕ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι την πτώση ενός μαχητικού αεροσκάφος στο Κουβέιτ κατέγραψαν βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Κουβέιτ έγινε λόγος για «αρκετά αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία κατέπεσαν σήμερα το πρωί».

Τα πληρώματα «επέζησαν», απομακρύνθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρικές εξετάσεις, προσθέτει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι «σταθερή».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης (CENTCOM), πρόκειται για 3 αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-15, τα οποία καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά.

Και τα έξι μέλη των πληρωμάτων εκτινάχθηκαν με ασφάλεια από τα αεροσκάφη, περισυνελέγησαν και η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή, ανέφερε η CENTCOM.

«Κατά τη διάρκεια ενεργών μαχών —που περιελάμβαναν επιθέσεις από ιρανικά αεροσκάφη, βαλλιστικούς πυραύλους και drones— τα μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ», ανέφερε .

Ανέφερε επίσης ότι το Κουβέιτ αναγνώρισε το περιστατικό και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Το οπτικό υλικό υποδηλώνει ότι ένα από τα αεροσκάφη κατέπεσε σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την αμερικανική βάση Ali Al Salem.

Η κατάρρευση από φίλια πυρά ίσως προέκυψε από κάποιο λάθος στο σύστημα αεράμυνας της χώρας, ένα μη ασυνήθιστο περιστατικό δεδομένου του πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση στην περιοχή.

Νωρίτερα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι κατέρριψε το αεροσκάφος, χωρίς αυτό να επιβεβαιώνεται.

Οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους χρησιμοποίησαν το σύστημα αυτόματης εκτόξευσης του αεροσκάφους για να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: F-15 ΗΠΑ Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark