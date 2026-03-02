Ιδιωτικές εταιρείες στην Κούβα άρχισαν να εισάγουν καύσιμα, την ώρα που το νησί, υπό την πίεση των ΗΠΑ, αντιμετωπίζει οξεία ενεργειακή κρίση, επιβεβαίωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο πολλές πηγές του τομέα.

Η Ουάσιγκτον, που έχει επιβάλει ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό στην Αβάνα, διευκρίνισε την περασμένη εβδομάδα ότι θα επιτρέψει την πώληση καυσίμων σε ιδιωτικές εταιρείες του νησιού, υπό τον όρο ότι από τις συναλλαγές δεν θα επωφεληθεί το καθεστώς.

Ο ιδιοκτήτης μιας ιδιωτικής εταιρείας είπε στο AFP, ζητώντας να τηρηθεί η ανωνυμία του, ότι προχώρησε στην εισαγωγή περίπου 25.000 λίτρων ντίζελ από τις ΗΠΑ. Ο επιχειρηματίας, που ειδικεύεται στη χονδρική πώληση τροφίμων, εξήγησε ότι τα καύσιμα έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο λιμάνι Μαριέλ, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Αβάνας και ότι ήδη τα μετέφερε στην πρωτεύουσα.

«Μπορώ ήδη να τα χρησιμοποιήσω» διαβεβαίωσε, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επόμενη αποστολή. Στις αρχές Φεβρουαρίου η κομμουνιστική κυβέρνηση, που μέχρι τότε διέθετε το μονοπώλιο στην αγορά καυσίμων, επέτρεψε την εισαγωγή τους από ιδιώτες.

Ο Ονιέλ Ντίας, ένας σύμβουλος του ιδιωτικού τομέα της Κούβας, είπε ότι δύο πελάτες του εισήγαγαν επίσης καύσιμα. Σημείωσε όμως ότι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, για επιμελητειακούς ή οικονομικούς λόγους, όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις της Κούβας, που ανέρχονται σε περίπου 10.000.

Η ενεργειακή κρίση της Κούβας επιδεινώθηκε ραγδαία τον Ιανουάριο, αφού διακόπηκαν οι παραδόσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη, από τις ΗΠΑ, του προέδρου της χώρας Νικολάς Μαδούρο. Στη συνέχεια Ουάσινγκτον χαλάρωσε ελαφρώς τη στάση της όσον αφορά τις εξαγωγές πετρελαίου στην Κούβα, όμως την περασμένη εβδομάδα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε ότι η Κούβα «θα πρέπει να αλλάξει ριζικά».

«Αν διαπιστώσουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας παίζει τη γάτα με το ποντίκι και παραδίδει αυτά τα εμπορεύματα στο καθεστώς ή σε εταιρίες (που ελέγχονται από τον στρατό), αν διαπιστώσουμε ότι τα μεταφέρει με τρόπο που παραβιάζει το πνεύμα αυτών των εξαγωγών, θα ακυρώσουμε τις άδειες», προειδοποίησε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

